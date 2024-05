NBA: Boston kurz vor dem Finaleinzug

Rekordmeister Boston Celtics steht auch dank des überragenden Jayson Tatum kurz vor dem Einzug ins Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Der Forward verpasste mit 36 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists nur knapp das Triple-Double, war aber Garant für den 114:111-Erfolg im dritten Halbfinale bei den Indiana Pacers. Den Celtics genügt beim Play-off-Stand von 3:0 ein weiterer Erfolg zum Weiterkommen. Spiel vier findet am Montagabend in Indianapolis statt.

Boston bewies am Samstagabend Comeback-Qualitäten. Das Team aus Massachusetts lag Mitte des dritten Viertels bereits 18 Punkte zurück, arbeitete sich aber wieder langsam heran. Mit einem 13:2-Lauf in den letzten drei Minuten drehten die Gäste dann die Partie und bleiben damit in den diesjährigen Play-offs auswärts ungeschlagen.