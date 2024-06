NFL: Pikante Umfrage schürt ein altes Streitthema

Seit zwei Jahren spielen die Washington Commanders in der NFL unter ihrem heutigen Namen. Jetzt stellt sich heraus: Die eigenen Fans können den Teamnamen überhaupt nicht leiden.

Das hat eine Umfrage ergeben, die der amerikanischen Washington Post vorliegt. Demnach lehnten 58 Prozent der Commanders-Fans den Namen „Commanders“ ab.

Auch insgesamt kommt der Name nicht wirklich gut an. 54 Prozent der Sportfans in der Region D.C. gaben laut der Zeitung an, dass sie den Namen „nicht mögen oder hassen“.

17 Prozent wollen Name „Redskins“ zurück

Die meisten von ihnen wünschen sich demnach einen neuen Namen für das NFL-Team. 17 Prozent wollen den alten Namen zurück - „Washington Redskins“.

Name und Logo der Franchise hatten jahrzehntelang in der Kritik gestanden, rassistisch und abwertend gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern zu sein. Nachdem sich dann auch noch Großsponsoren distanziert hatten, legte das NFL-Team 2020 den Namen ab und lief vorerst als „Washington Football Team“ auf. Auch dieser Name hat bis heute viele Befürworter.

Im Februar 2022 wurde dann der neue Teamname „Washington Commanders“ bekannt gegeben.

Name bleibe „vorerst“ Commanders

Die Diskussion hatte in den vergangenen Tagen wieder an Fahrt aufgenommen, weil Marjorie Harris, die Ehefrau des Teambesitzers Josh Harris, in einem Interview davon sprach, dass der Name „vorerst“ Commanders bleibe.