NFL: Ein Sommer zum Vergessen! Vikings erleben eine Offseason des Grauens

SPORT1 24.08.2024 • 18:29 Uhr Die Minnesota Vikings quälen sich durch eine dramatische Offseason. In regelmäßigen Abständen wird das NFL-Team von schlechten Nachrichten torpediert.

Eine Vorbereitung komplett ohne Rückschläge zu bestreiten, ist nahezu unmöglich. Doch was die Minnesota Vikings zurzeit erleben, ist an Dramatik schwer zu überbieten. Aktuell vergeht fast keine Woche, an dem die NFL-Franchise nicht irgendeine Hiobsbotschaft zu verkünden hat. Erst am Mittwoch sorgte Jordan Addison für einen neuerlichen Schreckmoment.

Der Receiver der Vikings verletzte sich bei einem gemeinsamen Training mit den Cleveland Browns am linken Knöchel und musste vom Feld getragen werden. Headcoach Kevin O‘Connell gab immerhin leichte Entwarnung und sagte später, dass sein Schützling „eine größere Verletzung vermieden“ habe. „Ich freue mich darauf, ihn so schnell wie möglich wiederzusehen. Ich denke nicht, dass er längere Zeit ausfallen wird“, fügte er hinzu.

NFL: Receiver alkoholisiert am Steuer erwischt

Trotzdem ein weiteres Kapitel einer fast schon dramatischen Story, welche die Vikings nicht zur Ruhe kommen lässt - und an der Addison auch nicht zum ersten Mal beteiligt ist. Zur Erinnerung: Mitte Juli war der 22-Jährige, der im Draft 2023 an 23. Stelle ausgewählt wurde und in der vergangenen Saison auf 911 Yards und zehn Touchdowns kam, wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer verhaftet worden.

Laut Medienberichten hatte Addison Fahrspuren eines Highway in der Nähe des Flughafens in Los Angeles blockiert. Als ein Beamter der Polizei am Ort des Geschehens eintraf, fand er einen weißen Rolls-Royce mit einem schlafenden Addison am Steuer. Zwar ist nicht bekannt, wie hoch sein Alkoholwert letztlich war, den Vikings-Bossen dürfte die Aktion jedoch kaum gefallen haben.

Tragischer Unfall von Rookie-Cornerback

Vor allem wegen eines tragischen Unfalles nicht, der nur wenige Tage vorher passiert war: der Tod von Rookie-Cornerback Khyree Jackson, der im Draft 2024 in der vierten Runde gepickt worden war. Er kam bei einem Autounfall neben zwei weiteren Personen ums Leben, als er mit den beiden ehemaligen College-Spielern Isaiah Hazel und Anthony Lytton Jr. unterwegs war. Während Lytton Jr. noch in ein Krankenhaus transportiert wurde, erklärten die für den Einsatz zuständigen Beamten Hazel und Jackson vor Ort für tot.

Zweifelsohne der mit Abstand schlimmste Vorfall des Sommers. „Khyree hatte eine strahlende Zukunft als Spieler vor sich und es war deutlich, dass er dazu auserkoren war, eine wunderbare Person zu sein, die einen positiven Unterschied im Leben der Menschen machen kann“, teilten die Vikings-Owner Mark und Zygi Wilf mit. Und doch war es nicht die letzte Nachricht, die das Team in der Offseason erschüttern sollte.

Zwei Knieverletzungen treffen Vikings hart

Denn vor drei Wochen erwischte Minnesota auch noch das Verletzungspech. Angefangen mit Mekhi Blackmon, der sich im Trainingslager einen Kreuzbandriss zuzog. Bitter: Der 25 Jahre alte Cornerback lieferte in seiner Rookie-Saison doch noch sehenswerte Leistungen ab. Fortan hätte er eine noch größere Rolle in der Verteidigung spielen und mit Byron Murphy Jr. und Shaquill Griffin um einen Platz kämpfen sollen.

Und zu allem Überfluss müssen die Vikings auch noch monatelang auf Rookie-Quarterback J.J. McCarthy verzichten. Der 21-Jährige verpasste zunächst das Training wegen Knieschmerzen, ehe das Team aus Minnesota einen Meniskusriss bekanntgab, der operativ behandelt werden musste. „Es war ein erfolgreicher Eingriff, aber es zeigte sich, dass eine Reparatur notwendig war, die J.J.‘s Saison 2024 beenden wird“, sagte O‘Connell über die Schwere der Verletzung.

