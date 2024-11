NFL: Jackson wieder Bengals-Schreck bei Ravens-Sieg

SPORT1 08.11.2024 • 06:27 Uhr Lamar Jackson steht einmal mehr im Fokus beim Thriller gegen die Cincinnati Bengals. Der Quarterback-Superstar der Baltimore Ravens bejubelt im Thursday Night Game der NFL auch eine persönliche Top-Bilanz. Für Riesenwirbel sorgen ein Taktik-Fail und eine Schiedsrichter-Entscheidung. Beim Verlierer gibt es einen Rekord.

Happy End nach einem Thriller und einer irren Aufholjagd sowie reichlich Diskussionen - und einer wurde dabei erneut zum Schrecken der Cincinnati Bengals! Die Baltimore Ravens haben ein furioses Thursday Night Game der NFL zu ihren Gunsten entschieden. Beim 35:34 (0:7, 7:7, 7:7, 21:13)-Sieg avancierte Lamar Jackson einmal mehr zum Matchwinner.

Mit spielentscheidend war ein Fünf-Yard-Touchdown-Pass des Quarterback-Superstars zu Wide Receiver Rashod Bateman bei noch 1:49 Minuten verbleibender Spielzeit.

Taktik-Fail und Wirbel um Schiedsrichter

Den endgültigen Knockout brockten sich die Bengals rund 30 Sekunden vor Schluss aber selbst ein, als sich Head Coach Zac Taylor nach dem finalen Touchdown seines Teams gegen den Extrapunkt zum Ausgleich entschied, das Spiel stattdessen mit einer Two-Point Conversion entscheiden wollte. Der Pass auf Tight End Tanner Hudson misslang indes Star-Quarterback Joe Burrow, der sich mit Jackson ein heißes Privat-Duell lieferte und 428 Passing Yards und vier Touchdowns schaffte.

Doppelt bitter für Cincinnati: Weil die Schiedsrichter dabei gleich zwei Fouls nicht ahndeten, gab es hinterher reichlich Emotionen und Diskussionen. Burrow war nach seinem Passversuch in seine Maske gegriffen worden, dazu kam ein Holding gegen Mike Gesicki.

NFL: Jackson mit irrer Bilanz gegen Bengals

Kurios wiederum: Jackson, der sich mit viermal in die Endzone warf und insgesamt auf 290 Yards kam, hatte in dieser Saison bereits zwei Game-Winning Drives jeweils gegen die Bengals realisiert. Erst im Oktober verhalf er Baltimore so in Cincinnati zu einem 41:38 nach Verlängerung. Damit nicht genug: Der 27-Jährige verbesserte seine persönliche Bilanz gegen den Kontrahenten auf nunmehr 10:1-Siege.

Dabei hatte das Match für den MVP der vergangenen Saison denkbar schlecht begonnen angesichts von nur 71 erzielten Yards in der ersten Halbzeit. Dann aber kam Jackson immer mehr ins Rollen, brachte 15 von 19 Pässen für 219 Yards und drei Touchdowns an.

Bengals-Star Chase gelingt NFL-Rekord

Was dazukam: Mit 28 Punkten gelangen den Ravens im dritten und vierten Viertel so viele Zähler wie in dieser Saison noch keinem anderen Team in einer zweiten Halbzeit. Zumal: Noch Mitte des dritten Viertels hatte Cincinnati noch mit 21:7 geführt.

Das lag auch an Ja‘Marr Chase: Der Wide Receiver der Bengals fing elf Pässe für 264 Yards und drei Touchdowns. In der Super-Bowl-Ära ist der 24-Jährige damit der erste Spieler, der in seiner Karriere mehr als ein Spiel mit mindestens 250 Yards und mindestens zwei Touchdowns beendete.

