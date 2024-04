Biathlon-Star hakt bittere Rückschläge ab

Die deutsche Top-Biathletin musste erneut eine krankheitsbedingte Pause einlegen. Auch deshalb unterzog sich Preuß im März einer Operation am Nasennebenhöhlenbereich. Infektionen haben die 30-Jährige in der Vergangenheit immer wieder zurückgeworfen.

Die Weltmeisterin von 2015 verriet: „Für mich war es auch irgendwie erleichternd, dass man etwas Medizinisches gefunden hat.“ Sie hofft nun in Zukunft „weniger anfällig“ zu sein. Es sei „nicht zufriedenstellend, wenn man so viel investiert und dann fast die halbe Saison zuschauen muss“, so Preuß.