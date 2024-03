Olympiasieger Andreas Wellinger nur auf Rang 16 - Kraft führt

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat beim ersten Wettkampf der norwegischen Raw-Air-Tour in Oslo nur noch geringe Chancen auf eine Top-Platzierung. Der 28-Jährige aus Ruhpolding liegt nach dem ersten Durchgang am Holmenkollen nach einem Sprung auf 126,0 m (110,0 Punkte) bei schwierigen Windbedingungen nur auf Platz 16.

Der Rückstand Wellingers, schon am Freitag in der ebenfalls zur Raw-Air-Gesamtwertung zählenden Qualifikation nur 15., auf den dritten Platz beträgt umgerechnet rund fünf Meter.

Weiter in der Krise steckt Karl Geiger. Der fünfmalige Weltmeister wurde nur 36. und verpasste damit wie schon in der Vorwoche in Lahti den zweiten Durchgang. Auch Philipp Raimund (beide Oberstdorf), in der Qualifikation als Fünfter noch bester Deutscher, schied als 48. von 50 Springern sang- und klanglos aus. Stephan Leyhe (Willingen) war bereits in der Qualifikation gescheitert.