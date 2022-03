Verschläft WWE den nächsten Schritt, den AEW vormacht?

Martin Hoffmann: „Gerade bei Punk vs. MJF war es zuletzt die Kunst, wie da auch MJF in seiner Rolle als absoluter Oberbösewicht da ein anderes, reales Element hineingebracht hat, als er in dem Promo-Segment bei Dynamite den Antisemitismus thematisiert hat, dem er wegen seiner jüdischen Herkunft als Schüler zum Opfer gefallen war. Das hat der ganzen Story eine andere Ebene gegeben: Der Bösewicht ist nicht nur böse, er hat auch eine Motivation, die ihn antreibt, die ihm Tiefe verleiht und ihn auf andere Weise nahbar macht - so wie es auch ein Bösewicht in einem guten Film, einer guten Serie hat. Diese Promo von MJF: Da habe ich im Kopf fünf Jahre vorgespult und mir gedacht: Das wird irgendwann einmal auch seine „Babyface Promo“ sein, wenn er mal der Gute wird.“