WWE-Champion Big E im SPORT1-Interview über ein Tabu

Big E: (Stöhnt) Wer will so was schon sehen? Also ich nicht! Ich habe Kofi ja auch bereits gewrestelt. Wir sind bei SmackDown vor circa acht Jahren gegeneinander angetreten. Also: Wenn du mich gegen Kofi sehen willst, schau dir diese SmackDown-Ausgabe an. Wenn du mich gegen Woods sehen willst: Ich bin sicher, dass wir bei FCW (ehemalige Entwicklungsliga von WWE, d. Red.) schon mal gegeneinander gekämpft haben. Finde die Aufnahme! Für ein Match gibt es keine Notwendigkeit.