WWE: Kevin Owens lässt im SPORT1-Interview tief blicken

Owens: Es gibt so viele, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Ehrlicherweise komme ich immer wieder zurück auf meine erste Nacht bei NXT mit CJ Parker (Anm. der Redaktion: Nun als Juice Robinson bei NJPW in Japan unter Vertrag). Das war eine spezielle Nacht. All die harte Arbeit der Jahre zuvor zahlte sich aus und er und ich waren vorher zwar schon gut befreundet, sind seitdem aber sehr enge Freunde. Es ist also eine tolle Sache, auf die man zurückschauen kann.