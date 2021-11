WWE in Europa: Wo die Magie des Wrestling-Imperiums noch wirkt

Der Blick auf Nachrichten, Gerüchte und Backstage-Geschehnisse, die kritische Aufarbeitung von Matches und Storyentwicklungen: Das alles verändert den Fokus des engagierten oder eben gar professionellen Beobachters. Der pure Genuss am Schauen, die Faszination, die so viele Fans in ihrer Kindheit zum Wrestling geführt hat: Man kann sie so nicht mehr haben.