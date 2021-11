WWE RAW: Liv Morgan verdient sich Titelmatch gegen Becky Lynch

Vorher war Big E auch selbst im Einsatz und besiegte in einem fünfminütigen Match den früheren Olympiaringer Chad Gable - was Vorbote eines weiteren kommenden Titelmatches gewesen sein könnte: Nach dem Kampf legte sich das mit Gable verbündete Schwergewicht Otis mit Big E an. Der Money-in-the-Bank-Sieger und Mandy-Rose-Freund des Vorjahrs war zuletzt in neuem Look als ernster Athlet neu erfunden worden.