WWE SmackDown: Paul Heyman stellt Karriere-Ende in den Raum

- Zum launigen Abschluss der Weihnachtsshow gab es einen mit diversen Festtags-Elementen geschmückten „Miracle on 34th Street Fight“ (eine Anspielung auf den Weihnachtsfilmklassiker „Miracle on 34th Street“, in Deutschland bekannt als „Wunder von Manhattan“). Die Publikumslieblinge Drew McIntyre und The New Day gewannen gegen Madcap Moss und die Usos.