WWE: Das hausgemachte Problem um Roman Reigns

Das meint Marcus Hinselmann: „Es ist ja Tradition, dass WWE um diese Zeit des Jahres, auf der beginnenden Road to WrestleMania die großen Namen auf dem Titel sitzen sehen will - auch um den Preis, potenzielle Stars der Zukunft zurückzustoßen. Mit dem Titelgewinn von Big E hatte man einen großen Moment geschaffen, wirklich gefolgt ist aber dann eher nichts drauf. Roman Reigns ist der einzige, der konstant mit guten Storys versorgt wird - wobei: Welche ernstzunehmenden Konkurrenten hat er mittlerweile noch bei SmackDown? Hätte man mal - nur als Beispiel - einen Cesaro besser hingestellt, dann wäre das schon mal eine Alternative mehr. Aber so schwach, wie bei SmackDown die ‚Faces‘ präsentiert worden sind im Vergleich zu Reigns: Da hat man ein hausgemachtes Problem.“