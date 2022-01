WWE Day 1: Brock Lesnar krönt sich nach Reigns-Schock zum WWE-Champion

Auffällig: Lynchs Bein bewegte sich am Ende des Pinfalls in Richtung Seil, verfehlte es aber: Es sah so aus, als ob eigentlich geplant gewesen wäre, dass Lynch ihren Sieg mit unfairer Verstärkung der Hebelwirkung hätte herbeiführen sollen - und damit wohl die Tür für ein Rückmatch hätte öffnen sollen. Der Sieg wirkte stattdessen nun klar und fair, was einer erneuten Titelchance Morgans eigentlich die Grundlage entzieht.