Die traurigste WWE-Show des Jahres: RAW im Zeichen von Scott Halls Tod

Als erstes Match des Abends wählte WWE wohl auch nicht zufällig ein Duell zwischen US Champion Finn Balor und Damian Priest, der erklärtermaßen stark von Hall beeinflusst ist. Im Lauf des Kampfes zeigte Priest auch die berühmteste Aktion, die der am Ende siegreiche „Archer of Infamy“ aus Halls Repertoire übernommen hat - die Razor‘s Edge (bei WCW: Outsider Edge).