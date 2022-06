WWE: Tim White, eine weitere Ringrichter-Legende der Liga, ist tot

Der bekannteste Auftritt von White als Ringrichter war das Hell in a Cell Match zwischen dem Undertaker und „Mankind“ Mick Foley, das vor Whites Augen fast in eine reale Katastrophe ausgeartet wäre, als Foley ungeplant mehrere Meter tief durch das Käfigdach in den Ring fiel - und danach darauf bestand, dass der Kampf trotzdem weitergehen sollte.