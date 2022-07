WWE: Neue Hammer-Nachrichten nach Vince McMahons Aus - Firma gibt zu: Skandal noch größer

„Die Firma ist vorläufig zum Schluss gekommen, dass bestimmte Zahlungen, in die Vince McMahon zwischen 2006 und 2022 eingewilligt hat (darunter Beträge, die in der Zukunft gezahlt werden und gezahlt werden sollen) und die nicht in den Konzernabschlüssen deklariert worden sind, als Ausgaben hätten deklariert werden müssen, in den Quartalen, in denen die Vereinbarungen getroffen worden sind“, heißt es im Kernsatz der öffentlichen Mitteilung.