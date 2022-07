WWE SmackDown: Reales Chaos um Brock Lesnar nach Vince McMahons Aus

Stephanie wandte sich zu Beginn der Sendung in einer Ansprache auch an ihren Vater und ließ die Fans in Boston den Ruf „Thank you, Vince“ anstimmen. Eine Aktion, die trotz Vinces unbestrittener Verdienste für die Binnenwelt von WWE unangenehm berührte, bedenkt man die massiven Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen.