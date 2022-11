WWE: Vielsagender Vorfall bei Survivor Series - verliert die Liga einen Superstar?

Und was für noch mehr Aufhorchen sorgte: Eine mit ihr in Verbindung stehende Firma namens „Soulnado“ meldete jüngst Markenrechte an den Ausdrücken „Mercedes Mone‘“, „Mone‘ Talks“, „Bank Mone‘“ und „Statement Maker“ an. Der Schluss liegt nahe, dass es Kampf-, Spitz- und Movenamen für eine Karriere außerhalb von WWE sein könnten.