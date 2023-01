WWE-Hammer bei SmackDown: Monströse Rückkehr ist besiegelt

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown machte die Wrestling-Liga quasi-offiziell, dass Bray Wyatt sich beim Royal Rumble in einer Woche wieder in die maskierte Schreckensgestalt verwandeln wird. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Bray Wyatt zurück im Firefly Funhouse

Wie zwischen 2019 und 2021 traf Wyatt auf die Puppen Ramblin‘ Rabbit, Huskus the Pig, Mercy the Buzzard und Abby the Witch und sinnierte mit ihnen im launigen Tonfall über die Gefahren der Dunkelheit - in Anspielung auf das mysteriöse „Pitch Black Match“ gegen Knight beim Rumble.