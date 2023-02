WWE enthüllt WrestleMania-Plan für deutschsprachiges Phänomen

Das größte Wrestling-Wochenende des Jahres wird 2023 auch aus deutschsprachiger Sicht zu einem Festspiel.

Showkampf-Marktführer WWE hat enthüllt, wie für Österreich-Phänomen Gunther der Fahrplan für die Megashow WrestleMania 39 aussieht: Der frühere WWE-Champion Drew McIntyre forderte den Intercontinental Champion zu einem Titelmatch im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles heraus.

Parallel dazu kristallisierte sich auch heraus, auf welches Match der frühere deutschsprachige WWE-Wrestler Claudio Castagnoli (ehemals: Cesaro) bei seinem neuen Arbeitgeber AEW bzw. der Schwesterliga ROH zusteuert - die am WrestleMania-Wochenende in Los Angeles ebenfalls eine wichtige Show angesetzt hat.

Drew McIntyre fordert Gunther bei WrestleMania 39

Der Schotte McIntyre sprach die Herausforderung an Gunther in dem Webformat „The SmackDown Lowdown“ - es knüpfte an an die Ereignisse bei der TV-Show SmackDown, wo McInytre und Partner Sheamus ein Match beobachteten, an dem Gunther teilnahm.

Der 35 Jahre alte Gunther (ehemals: WALTER, bürgerlich: Walter Hahn) hatte kurz nach WrestleMania im vergangenen Jahr sein Hauptkader-Debüt für WWE gefeuert. Zuvor hatte der schwergewichtige „Hard Hitter“ über Jahre in Europa, den amerikanischen Independent-Ligen und auch im früheren WWE-Europakader NXT UK als hochgeschätzter Weltklasse-Wrestler profiliert. (Gunther im SPORT1-Interview: Warum er für WWE rund 25 Kilo abnahm)

Entgegen den Erwartungen mancher knüpfte Gunther auf der großen Bühne nahtlos daran an, gewann den traditionsreichen Intercontinental Title und hat spätestens seit dem Machtwechsel von Ex-Boss Vince McMahon auf den alten NXT-Förderer „Triple H“ Paul Levesque einen Lauf.

Gunther hat bei WWE einen absoluten Lauf

Gunther gewann seit vergangenem Sommer eine Serie herausragender Titelmatches gegen Shinsuke Nakamura, Sheamus, Rey Mysterio und Ricochet. Weitere Ausrufezeichen waren ein Sieg über den früheren Universal Champion Braun Strowman und seine Rekord-Performance im Royal Rumble (wo es auch Andeutungen eines künftigen Traumduells mit Superstar Brock Lesnar gab).

Das Duell mit McIntyre ist nun ein „Dream Match“ zweier stilistisch sehr zueinander passender Schwergewichte - die sich bisher auch außerhalb von WWE noch nie in einem Einzelmatch gegenüber gestanden waren.

Die Erwartungen sind ähnlich hochgesteckt wie vor dem Match mit Sheamus bei der Europa-Megashow Clash at the Castle in Cardiff, wo Gunther und Sheamus sich Standing Ovations und ein Fünf-Sterne-Rating von Kritiker-Papst Dave Meltzer verdienten.

Auch deutschem WWE-Star winkt WrestleMania-Debüt

Am WrestleMania-Wochenende dürften noch einige andere deutschsprachige Stars im Einsatz sein: Neben Gunther winkt auch dessen Imperium-Partnern Ludwig Kaiser aus Deutschland und Giovanni Vinci auch Südtirol ihr Mania-Debüt. Kaiser wäre der erste deutsche Wrestler auf der WrestleMania-Hauptcard.

Im Aufbaukader NXT mischen außerdem auch der Deutschrusse Ilja Dragunov und Oro Mensah (ehemals: Oliver Carter) aus der Schweiz mit.

Mindestens der unter Kennern hochgeschätzte Dragunov - der bei NXT UK der war, der Gunther entthronte - darf sich berechtigte Hoffnungen machen, am WrestleMania-Wochenende im Einsatz zu sein: Am 1. April steigt am Nachmittag vor der ersten WrestleMania-Nacht die NXT-Show Stand and Deliver, für die die Halle der Los Angeles Lakers gebucht ist.

Claudio Castagnoli vor großem Titelmatch bei ROH

Einen Tag vorher hat Tony Khan - Boss des WWE-Konkurrenten AEW - für die Schwesterliga ROH ebenfalls eine größere Show in Los Angeles angesetzt: Am 31. März steigt die Veranstaltung Supercard of Honor in der knapp 10.000 Fans fassenden Galen Arena, mit World Champion Castagnoli als Headliner.

Bei den ersten TV-Tapings von ROH am Samstag deutete sich klar an, wer der Gegner wird: Der bei AEW durch große Matches gegen Jon Moxley, CM Punk und andere Stars spät aufgeblühte Eddie Kingston, der Castagnoli herausforderte.

Castagnoli und Kingston haben eine lange Vorgeschichte: Die beiden hatten vor Castagnolis WWE-Zeit eine große Fehde im Independent-Bereich, in der auch reale persönliche Spannungen zwischen den beiden eine Rolle spielen - die auch bei Castagnolis AEW-Debüt im Sommer thematisiert worden waren. (SPORT1-Interview: Claudio Castagnoli forciert Deutschland-Beben bei AEW)

Castagnoli knüpfte daran nun an, indem er Kingston als „Mann ohne Ehre“ bezeichnete, der nie ROH-Champion werden dürfte - er vertiefte damit die Andeutungen eines „Heel Turns“ in die Schurkenrolle, diesich diese Woche schon bei der AEW-Show Dynamite offenbarten.