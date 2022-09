WWE SmackDown: Dickes deutsches Ausrufezeichen - Imperium schlägt groß ein!

- Der bei Clash at the Castle ebenfalls neu eingeführte Solo Sikoa schloss sich bei SmackDown offiziell der Bloodline-Gruppierung mit seinen Brüdern Jimmy und Jey Uso und dem (abwesenden) Onkel Reigns zusammen, den er zum Sieg über Drew McIntyre verholfen hatte. Ebenjener McIntyre nahm Sikoa mit einer Attacke ins Visier, es folgte ein Match am Ende der Show - das ergebnislos endete, nachdem McIntyres anderer Feind Killer Kross auf diesen losging.