Bitterböse Abrechnung! WWE-Rivalin spricht aus, was viele über Ronda Rousey denken

Ronda Rousey steht anscheinend vor ihrem vorläufig letzten großen Match bei WWE - und es geht umgehend hoch her.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW bekam der frühere UFC-Superstar bitterböse Giftpfeile von ihrer Weggefährtin und bisherigen Partnerin Shayna Baszler ab, die sich bei Money in the Bank am Samstag gegen Rousey gewandt hatte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Baszler griff die reale Geschichte der Freundschaft beider und ihrer gegensätzlichen Karrieren auf - und formte sie zu einer Abrechnung, die bewusst darauf angelegt war, den vielen KritikerInnen Rouseys aus der Seele zu sprechen.

Shayna Baszler rechnet mit Ronda Rousey ab

„Ich glaube, ich spreche für alle hier, wenn ich sage, dass ich die Schnauze voll habe, dir beim Versuch zuzuhören, in ein Mikrofon zu sprechen“, begann Baszler. Sie spielte damit auf Rouseys oft kritisierte rhetorische Mängel an (die aber - was viele nicht wissen - viel damit zu tun haben, dass Rousey seit ihrer Kindheit mit einer seltenen Sprachstörung zu kämpfen hat.

An diesem Abend ging es jedoch nicht darum, Rousey zu schonen – im Gegenteil: Baszler legte nach, indem sie befand, dass sie sich bei allen Fans dafür entschuldigen müsse, Rousey zum Wrestling gebracht zu haben.

Als Rousey einwandte, dass Baszler es gewesen sei, die die Tag-Team-Titel weggeworfen hätte, für die „wir“ so hart gearbeitet hätten, antwortete Baszler: Nicht Rousey hätte hart gearbeitet, nur sie.

Sie hätte sich ihren Weg im Wrestling erkämpfen müssen mit Auftritten bei kleinen Shows, bei denen sie den Ring selbst hätte mit aufbauen müssen. Rousey hätte sich ins gemachte Nest gesetzt und gleich ein WrestleMania-Match auf dem Tablett serviert bekommen.

Rousey hätte keine Ahnung, wie viel Arbeit andere ins Wrestling stecken müssten - und sie, die diese Branche wirklich liebe, mache das fertig. Sie bereue es mittlerweile, Rousey fürs Wrestling begeistert zu haben, „denn du hast es mir ruiniert“. (SPORT1-Interview: Was Shayna Baszler wirklich über Ronda Rousey denkt)

Die verärgerte Rousey begann danach eine Prügelei mit Baszler, in der Letztere aber die Oberhand gewann. Wie der Wrestling Observer berichtet, sollen Rousey und Baszler beim SummerSlam am 5. August in Detroit aufeinandertreffen.

Es könnte das vorläufig letzte WWE-Match Rouseys sein, die WWE ein „festes Datum“ genannt hätte, an dem ihr aktuelles Engagement enden solle. Vorher noch ein Programm mit ihrer Freundin Baszler zu absolvieren, sei ein persönlicher Wunsch Rouseys gewesen.

WWE RAW - die weiteren News und Highlights:

Ein weiteres SummerSlam-Duell, für das WWE bei RAW den Weg bereitete: Cody Rhodes wird offensichtlich ein drittes Mal auf Brock Lesnar treffen.

Der frühere UFC-Schwergewichtschamp unterbrach zu Beginn der Show einen Auftritt Codys - der dem „Beast Incarnate“ allerdings ohne Angst entgegen trat und selbst das Handgemenge mit ihm suchte. Rhodes erklärte später, dass er Lesnar jederzeit und an jedem Ort gegenübertreten würde.

Im Hauptkampf der Show - einem Non Title Match zwischen World Champion Seth Rollins und Dominik Mysterio - rückte der frisch gekürte „Mr. Money in the Bank“ Damian Priest ins Zentrum: Er versuchte - ermutigt von Judgment-Day-Partner Dominik - seinen Koffer gegen Rollins einzucashen und ihm den Titel abzunehmen.

Finn Balor, der Anführer von Judgment Day - der Priest die Schuld zuweist, ihn bei Money in the Bank sein eigenes Titelmatch gegen Rollins am Samstag gekostet zu haben - fuhr Priest allerdings in die Parade und verhinderte einen möglichen Titelgewinn des „Archer of Infamy“. Die Spannungen zwischen den beiden gehen weiter.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 3. Juli 2023:

Damian Priest besiegt Shinsuke Nakamura

WWE Women‘s Tag Team Title #1 Contendership Match: Chelsea Green & Sonya Deville besiegen Candice LeRae & Indi Hartwell, Dana Brooke & Tegan Nox, Emma & Nikki Cross, Katana Chance & Kayden Carter

Alpha Academy & Maxine Dupri besiegen The Viking Raiders & Valhala

World Women‘s Title Match: Rhea Ripley (c) besiegt Natalya

Matt Riddle besiegt Giovanni Vinci