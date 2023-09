WWE-Ikone John Cena zurück im Geschehen - bald trifft er auf einen Deutschen ...

In Hollywood gehört er inzwischen zum Stammpersonal in Blockbuster-Produktionen, verdient teils auch für Mini-Rollen Millionen Dollar - trotzdem hält er sich weiter an sein Versprechen, immer wieder in seiner alten Heimat vorbeizuschauen.

WWE-Ikone John Cena hat bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown ein Comeback gefeiert und sich handgreiflich in die aktuell größte Story der Liga eingeschaltet. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Die Rückkehr ist diesmal keine einmalige: Der Rekord-Champion des Wrestling-Imperiums ist auch für die meisten SmackDown-Ausgaben der kommenden zwei Monate angekündigt - und auch für eine große Show, in der sich seine Wege mit denen des deutschen WWE-Aushängeschilds kreuzen werden.

John Cena trifft bei WWE in einer Woche auf deutschen Star

Der mittlerweile 46 Jahre alte Cena - im Kino derzeit auch in einem Cameo-Auftritt als „Meerjungfrau-Ken“ in „Barbie“ zu sehen - eröffnete die aktuelle SmackDown-Ausgabe in Hershey mit einem umjubelten Einmarsch.

Wie üblich dankte der 16-malige Champ den Fans für ihren anhaltenden Zuspruch und erklärte, dass er froh sei um jede Minute, die er an alter Wirkungsstätte verbringen könne.

Cena verkündete die Nachricht, dass er beim Event Payback heute Nacht als Moderator fungieren werde und erwähnte dabei auch einen besonderen Auftritt, den er einer Woche absolvieren wird: Am kommenden Freitag bestreitet er bei der Show „Superstar Spectacle“ im indischen Hyderabad sein erstes Match seit der WrestleMania-Niederlage gegen Austin Theory im April.

Zusammen mit World Champion Seth Rollins trifft er in Indien auf das deutschsprachige Team Imperium, vertreten durch Giovanni Vinci aus Südtirol und den deutschen Top-Wrestler Ludwig Kaiser - eine besondere Ehre für den Sohn der Nachkriegs-Catchlegende Axel Dieter.

Jimmy Uso bekommt Abreibung von Cena

Bei SmackDown kreuzte Cena allerdings erstmal die Wege mit einem anderen Star: Jimmy Uso - der die WWE-Fans vor wenigen Wochen schockte, indem er sich gegen Bruder Jey wandte.

Jimmys neue Musik unterbrach Cena und der Neffe des aktuell pausierenden „Undisputed Universal Champion“ Roman Reigns trat der Legende gegenüber und lieferte sich mit ihr einen verbalen Schlagabtausch.

Uso bekräftigte seine Behauptung, dass er Bruder Jey - der vor drei Wochen erklärt hatte, dass er bei WWE „kündigen“ würde - sein Titelmatch gegen Reigns beim SummerSlam gekostet hätte, um zu verhindern, dass er demselben Größenwahn wie Reigns verfallen würde. Dabei erklärte Jimmy, dass Cena derselbe, stets auf den eigenen Vorteil bedachte Typ Mensch wie Reigns sei und dabei nur freundlicher tue.

Cena hörte es sich eine Weile an und konterte dann mit der Aussage, dass nach seiner Ansicht „der falsche Uso gekündigt hat“. Ein wütender Jimmy versuchte Cena dann mit einem Superkick niederzustrecken, Cena aber fing die Aktion ab und zeigte stattdessen seinen Finisher Attitude Adjustment.

Jimmy Uso geht wieder auf die Bloodline zu

Am Ende der Show stand Jimmy Uso nochmals im Zentrum: Er mischte sich in den Hauptkampf zwischen seinem jüngeren Bruder Solo Sikoa ein und verhalf diesem zu einem Sieg gegen Ligaveteran AJ Styles, mit dem er sich zuvor auch selbst angelegt hatte.

Sikoa und Manager Paul Heyman – die rechte Hand Reigns‘ in der Bloodline – hielten zunächst Distanz zu Jimmy, der aber wieder Verbrüderungsgesten vollführte und signalisierte, dass er zurück in den Reigns-Clan will.

In der Schlussszene der Sendung blickten Sikoa und Heyman vom Einmarschbereich aus auf Jimmy. Heyman hielt dabei sein Handy in der Hand – eine Andeutung, dass er seinen Boss Reigns anrufen würde …

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 1. September 2023:

Austin Theory & Grayson Waller besiegen Rey Mysterio & Santos Escobar

Non Title Match: Kevin Owens & Sami Zayn besiegen Cruz Del Toro & Joaquin Wilde

Shotzi besiegt Bayley