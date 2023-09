WWE RAW: Trennt die Liga das deutschsprachige Erfolgsteam?

Was ist da im Busch rund um das deutschsprachige Erfolgsteam von WWE?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW deutet die Wrestling-Liga zum wiederholten Mal einen Riss innerhalb der Gruppierung an – in auffälliger zeitlicher Nähe zur Rückkehr des Manns, der sie in dieser Form nie in den Hauptkader berufen hatte wollen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

WWE RAW: Giovanni Vinci besiegt und beschimpft

In der Nacht zum Dienstag kassierte der Südtiroler Giovanni Vinci zum zweiten Mal in Folge eine Niederlage gegen einen Rivalen des Imperium-Anführers Gunther aus Österreich.

Vinci unterlag durch Aufgabe gegen Ringveteran Tommaso Ciampa, der offensichtlich nächster Herausforderer von Intercontinental Champion Gunther wird – der vor zwei Wochen Geschichte schrieb, indem er zum am längsten am Stück regierenden Träger des traditionsreichen Titels aufstieg.

Was dabei aufhorchen ließ: WWE zeigte dabei nicht nur, wie Gunther Vincis Niederlage vom Backstage-Bereich aus kritisch beäugte. In der Einmarschrampe beschimpfte auch Vincis deutscher Tag-Team-Partner Ludwig Kaiser den konsternierten Weggefährten.

Schon in der vergangenen Woche hatte Vinci eine Niederlage von Imperium herbeigeführt, als er in einem Six-Man-Tag-Team-Match in Chad Gables Ankle Lock abklopfte – Gable, letzter Gegner Gunthers verlor in dieser Woche gegen Schwergewicht Bronson Reed, womöglich nun auch ein neuer Herausforderer.

Zufall? Story-Faden spinnt sich kurz nach Vince-Comeback fort

Es ist nicht das erste Mal, dass WWE Spannungen innerhalb von Imperium auf Kosten von Vinci auf die Bühne bringt: Eine ähnliche Inszenierung gab es auch schon vor zwei Monaten, bei der RAW-Ausgabe am 11. Juli.

Bemerkenswert: Der Faden wurde nun just in dem Moment wieder aufgegriffen, als WWE-Gründer Vince McMahon aus einer Auszeit wegen einer längeren Auszeit zurückgekehrt ist: McMahon pausierte zuletzt, nachdem er sich am 21. Juli einer Nacken-OP unterzog – vier Tage, nachdem er im Zentrum einer rätselhaften staatlichen Razzia am 17. Juli stand.

In McMahons Abwesenheit verfolgte der sein in dieser Zeit alleinverantwortlicher Schwiegersohn „Triple H“ Paul Levesque die Story nicht weiter. Nun wurde sie doch fortgesetzt, beginnend vergangene Woche mit der ersten Ausgabe, in der McMahon wieder mitredete - just vor der offiziellen Formation der neuen Mutterfirma TKO, des Zusammenschlusses von WWE mit UFC-Mutterfirma Endeavor.

McMahon hatte Imperium zum Duo reduziert, Reunion unter Triple H

Erwähnenswert vor diesem Hintergrund ist, dass McMahon Imperium schon einmal getrennt hatte: Im vergangenen Frühjahr berief er nur Schwergewicht Gunther und den als Typ mehr hervorstechenden Kaiser als Duo vom Aufbaukader NXT ins Main Roster und ließ auch den Markennamen „Imperium“ zwischenzeitlich fallen. Vinci verblieb bei NXT.

Die Reunion wurde dann im Herbst vergangenen Jahres veranlasst von Triple H, damals alleinverantwortlich, nachdem McMahon wegen seines Sex- und Schweigegeldskandals zwischenzeitlich zurückgetreten war.

Zu Beginn des Jahres hatte sich McMahon zurück in seine Firma geputscht, unmittelbar nach dem Jahreshöhepunkt WrestleMania griff er entgegen vorheriger Ankündigungen auch wieder in den Kreativbereich ein. Auch damals war die erste Amtshandlung in Bezug auf Imperium eine Niederlage, in der Vinci als schwächstes Glied der Kette dargestellt wurde.

Obwohl sich in der Zwischenzeit herauskristallisiert hat, dass auch die Handschrift des de facto degradierten Levesque weiter sehr sichtbar ist (nicht zum Schaden des von ihm hochgeschätzten Gunther), soll McMahon laut Berichten regelmäßig viele Änderungen vornehmen.

Hat er nun im Sinn, Imperium erneut zum Duo zu reduzieren? Oder ist doch alles Zufall und der eigentliche Plan ein anderer? Die kommenden Wochen dürften es zeigen …

Dier Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 18. September 2023:

Cody Rhodes besiegt Dominik Mysterio

Kofi Kingston besiegt Ivar

Shinsuke Nakamura besiegt Ricochet durch Disqualifikation

Non Title Match: Chelsea Green & Piper Niven vs. Shayna Baszler & Zoey Stark – No Contest

Bronson Reed besiegt Chad Gable

NXT Women‘s Title Match: Becky Lynch (c) besiegt Natalya

Tommaso Ciampa besiegt Giovanni Vinci