WWE vor WrestleMania: Megaduo dominiert historische Rekord-TV-Show

Noch sind es einige Tage hin bis zur WWE-Megashow WrestleMania 40 im Super-Bowl-Stadion von Philadelphia - doch schon vor seinem heiß erwarteten Ring-Comeback bricht Superstar Dwayne „The Rock“ Rekorde.

Die aktuelle Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW im Barclays Center in Brooklyn war die umsatzstärkste Episode in der über 30 Jahre langen Geschichte der Livesendung, wie Ligavorstand „Triple H“ Paul Levesque schon vorab via Social Media vermeldet hat. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Die Erwartung eines großen Auftritts von Superstar The Rock im traditionellen WWE-Epizentrum New York hat der Promotion offensichtlich die Chance eröffnet, durch entsprechend hohe Ticketpreise einen historischen Zahltag zu erzielen. Und Rock und Reigns boten dann auch einen standesgemäßen Vorgeschmack auf ihr gemeinsames Match gegen Cody Rhodes und Seth Rollins am Samstag.

WWE RAW: The Rock und Roman Reigns dominieren

Die Show in der NBA-Halle der Brooklyn Nets wurde eingerahmt von Auftritten des „Dream Teams“ Rock und Reigns: Zu Beginn der Show hielten sie eine Ansprache, in der sie ankündigten, WrestleMania als Sieger zu verlassen - am Ende untermauerten sie es handfest.

Legendensohn Rhodes - in der spektakulären Endsequenz der vergangenen RAW-Ausgabe von The Rock auf einem verregneten Parkplatz blutig geprügelt - tauchte entgegen vorheriger Andeutungen doch nochmal auf, um sich an Rock zu rächen.

Am Ende eines (ergebnislosen) Matches zwischen World Champion Rollins und Reigns‘ Neffen und Verbündeten Solo Sikoa schritt Rhodes unter dem Jubel der Fans zum Ring und keilte sich an Rollins‘ Seite mit Rock und Reigns.

Letztere gewannen dabei allerdings die Oberhand und verpassten dem gemeinsamen Erzrivalen Rhodes eine weitere Tracht Prügel - gekrönt von einer Reihe von Hieben mit einem Gürtel, der eigentlich Codys Markenzeichen ist.

Zum Abschluss der Show posierten Rock und Reigns und stemmten dabei ihre jeweiligen Gürtel in die Höhe: Rock den Prügelgürtel, Reigns seinen WWE Universal Title, den er seit mittlerweile dreieinhalb Jahren hält und am zweiten WrestleMania-Tag gegen Rhodes verteidigen wird.

Heiß erwarteter WrestleMania-Showdown

Zwischen Champion Reigns und Publikumsliebling Rhodes gibt es seit mehr als einem Jahr eine große Fehde: Bei WrestleMania im vorigen Jahr verteidigte Reigns seinen Gürtel unfair gegen den „American Nightmare“.