Nur Bret Hart lebt noch: Die Tragödie einer legendären WWE-Formation

Martin Hoffmann 25.03.2026 • 17:33 Uhr Heute vor 29 Jahren formierte sich die legendäre Hart Foundation bei WWE. Von den fünf Mitgliedern lebt inzwischen nur noch Anführer Bret Hart.

Sie war ein legendärer Zusammenschluss einiger der größten Wrestling-Stars der Neunziger – und trug entscheidend dazu bei, ihren großen Gegenspieler zum Superstar zu machen. Heute vor 29 Jahren formierte sich bei WWE die Hart Foundation – inzwischen jedoch ist die Erinnerung an sie eine tragische.

WWE: Die Tragödie der Hart Foundation

Die Hart Foundation war in der Nacht vom 25. auf den 26. März 1997 in der damaligen WWF gegründet worden, kurz nachdem der langjährige Publikumsliebling Bret „The Hitman“ Hart sich als böser „Heel“ neu erfand.

Er trommelte damals seine in der WWF-Storywelt lange Zeit zerstrittene Familie und den mit ihr verbundenen Pillman zusammen. Das Quintett war die zweite Inkarnation der Foundation, die ursprünglich der Name für das Tag Team von Bret und Neidhart 1985-91 war.

Das Besondere an der Gruppierung: Während sie in den USA die verhassten Schurken spielten, wurden sie im heimischen Kanada umjubelt und tauschten mit ihren US-Gegenspielern die Rollen.

Obwohl die Foundation nicht mal ein Jahr zusammen aktiv war, hinterließ sie große Spuren: Ihrem kongenialen Gegenspieler Austin half sie, sich als absoluter Publikumsliebling zu etablieren, auch war sie ein Widerpart für Brets zweiten Erzrivalen Shawn Michaels und die um ihn herum aufgebaute Kult-Gruppierung D-Generation X. Die Foundation wurde so zum Geburtshelfer der legendären Attitude Era, die WWE dazu verhalf, den großen Konkurrenzkampf mit WCW letztlich zu gewinnen.

Ironischerweise endete die kurze Ära der Foundation, als Bret selbst zu WCW wechselte, gefolgt von Smith und Neidhart. Nach dem berühmt-berüchtigten „Montreal Screwjob“, Harts bitterem Skandal-Abgang bei den Survivor Series 1997, solidarisierten sich diese mit ihrem Schwager.

Zu diesem Zeitpunkt war das erste Foundation-Mitglied schon nicht mehr am Leben.

Brian Pillman hatte angeborene Herzschwäche

Pillman – einer der spannendsten und charismatischsten Showkämpfer seiner Zeit – wurde am 5. Oktober 1997 mit nur 35 Jahren tot in einem Hotelzimmer gefunden, kurz bevor er bei einer WWE-Großveranstaltung hätte antreten sollen.

Die „Loose Cannon“ starb an Herzversagen, das durch eine angeborene Herzschwäche mitverursacht wurde, aber auch durch jahrelangen Medikamenten- und Steroidmissbrauch.

Pillmans gesundheitliche Probleme waren im Jahr zuvor durch einen Autounfall verschlimmert worden, bei dem er sich einen Trümmerbruch des Knöchels zuzog und hinterher eine Woche im Koma lag.

Pillmans 1993 geborener Sohn Brian Jr. folgte seinem Vater ins Wrestling-Geschäft, er ist als Lexis King Teil des WWE-Aufbaukaders NXT.

Owen Hart starb 1999 bei tödlichem Sturz

Owen Hart stürzte am 23. Mai 1999 im Alter von 34 Jahren bei einem missglückten Einlauf-Stunt bei einer WWE-Show zu Tode: Er sollte in seiner damaligen Rolle als maskierter „Blue Blazer“ vom Hallendach abgeseilt werden, die Konstruktion war allerdings nicht richtig gesichert.

Owen stürzte 24 Meter in die Tiefe, landete mit der Brust auf einem Ringseil und starb an den inneren Blutungen, die der Sturz auslöste. Owens Witwe Martha verklagte WWE und bekam nach einem Vergleich 18 Millionen Dollar von der Promotion gezahlt.

Herzinfarkt auch beim British Bulldog

Am 18. Mai 2002 starb auch der British Bulldog mit nur 39 Jahren: Der mit Bret und Owens Schwester Diana verheiratete David „Davey Boy“ Smith erlitt während eines Kanada-Urlaubs einen tödlichen Herzinfarkt.

Auch der Bulldog hatte seinen Muskelaufbau nachweislich mit Steroiden und Wachstumshormonen unterstützt. Ein direkter Zusammenhang mit seinem frühen Tod wurde zwar nicht festgestellt, die Herzprobleme dürften aber eine Folge der gesundheitsschädlichen Mittel gewesen sein.

Smith lebte zum Zeitpunkt seines Todes von Ehefrau Diana getrennt und war zusammen mit der Ehefrau von Brets älterem Bruder Bruce, es gab zwei getrennte Beerdigungen für ihn. Innerhalb der Hart-Familie gab es im Lauf der Jahre viele persönliche Konflikte, die teils durch den Umgang mit den Todesfällen mitverursacht und verschärft worden waren.

Jim Neidhart starb 2018 an Alzheimer

Jim Neidhart – verheiratet mit Brets Schwester Ellie und Vater von WWE-Wrestlerin Nattie / Natalya – starb am 13. August 2018 im Alter von 63 Jahren, er litt an der Alzheimerschen Krankheit.

Wie das Portal TMZ berichtete, erlitt er einen mit seiner Krankheit zusammenhängenden Anfall. Unmittelbare Todesursache war offenbar eine Kopfverletzung, die er sich bei einem daraus resultierenden Sturz zuzog.

Der charismatische, über 120 Kilo schwere Neidhart wurde im kanadischen Calgary von Brets Vater Stu Hart zum Wrestler ausgebildet und kämpfte in den achtziger und den frühen neunziger Jahren an Brets Seite, die beiden bildeten eines der erfolgreichsten Tag Teams ihrer Zeit. Die originale Hart Foundation wurde im Jahr nach Neidharts Tod posthum in die WWE Hall of Fame aufgenommen.

Anders als Hart war Neidhart als Einzelwrestler weniger erfolgreich, half aber später auch Owen als Partner und Vollstrecker, sich bei der damaligen WWF zu etablieren.

Auch Bret Hart leidet an Spätfolgen

Auch Bret Hart leidet an den Spätfolgen seiner erfolgreichen Showkampf-Karriere: Im Jahr 2000 musste er sie wegen einer schweren Kopfverletzung beenden, zwei Jahre danach erlitt er einen Schlaganfall, der mit den diversen im Ring erlittenen Gehirnerschütterungen zusammenzuhängen schien.

Im Jahr 2016 erkrankte Bret Hart an Prostatakrebs, erholte sich jedoch auch davon. Der heute 68-Jährige absolviert bis heute regelmäßige Nostalgie-Auftritte.