AC Mailand - AS Rom 1:4

Der Youngster vom AC Mailand hält gegen den Gast aus Rom teilweise überragend, doch gegen Edin Dzeko und Co. reicht das am Ende nicht - Milan unterliegt klar.

SSC Neapel - Cagliari Calcio 3:1

Video Geburtstagskind Mertens jubelt

Der belgische Torjäger Dries Mertens beschenkte sich beim 3:1 des SSC Neapel über Cagliari Calcio gleich doppelt.

Juventus Turin - FC Turin 1:1

Mit einem Sieg hätte Juventus Turin vorzeitig den Meistertitel in der Serie A einfahren können. Doch der FC Turin bereitet dem Champions-League-Halbfinalisten im Stadtderby erhebliche Probleme.

Lazio Rom - Sampdoria Genua 7:3

Lazio Rom gewinnt 7:3 gegen Sampdoria Genua. In einem mitreißenden Spiel mit drei Elfmetern und einem Platzverweis festigt Lazio den vierten Tabellenplatz.

Udinese Calcio - Atalanta Bergamo 1:1

Video Atalanta zum siebten Mal in Folge ungeschlagen

Atalanta Bergamo spielt zwar nur 1:1 Udine, doch die Punkteteilung könnte ein großer Schritt Richtung Europa League gewesen sein - zumal Verfolger Milan am Abend gegen die Roma klar verliert.

FC Empoli - FC Bologna 3:1

Video Empoli darf dank Traumtor wieder hoffen

Im Keller kann der FC Empoli einen ganz wichtigen Dreier einfahren. Gegen Bologna gewinnt die Mannschaft von Trainer Giovanni Martusciello mit 3:1 und hat nun vier Zähler Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz.

Delfino Pescara - FC Crotone 0:1

Im Duell der beiden Aufsteiger braucht Crotone unbedingt einen Dreier, um weiter auf den Verbleib in er Serie A zu hoffen. Diesen besorgt Tonev mit einem knallharten Distanzschuss in den Winkel.

Sassuolo Calcio - AC Florenz 2:2

Der AC Florenz hat bei Sassuolo Calcio geplatzt - der Zug nach Europa ist damit wohl abgefahren. In der Nachspielzeit erzielt Federico Bernardeschi das glückliche 2:2.

FC Genua - Inter Mailand 1:0

Inter kriselt weiter und kann auch bei Kellerkind Genua keine Punkte einsammeln. Seit sieben Spielen warten die Nerazzurri auf einen Sieg müssen bei neun Punkten Rückstand auf Bergamo die Europa League abschreiben.

Chievo Verona - US Palermo 1:1

US Palermo kommt am 35. Spieltag der Serie A nicht über ein 1:1 in Verona hinaus und muss somit den Gang in die 2. Liga antreten.

Alle Video-Highlights der Serie A:

