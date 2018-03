Befreiungsschlag in der Premier League: Dank eines 3:0 (1:0) gegen den FC Watford hat der FC Arsenal seine Krise vorerst gestoppt und sich im Rennen um die internationalen Plätze zurückgemeldet. (das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Nachdem das Team zuletzt schon in der UEFA Europa League mit einem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen den AC Mailand ein Lebenszeichen ausgesandt hatte, überzeugten die Gunners nach drei Liga-Pleiten in Folge erneut und feierten den erst dritten Sieg des Jahres. (DATENCENTER: Ergebnisse und Spielplan)

Damit festigten die Londoner den Europa-League-Qualifikationsplatz und nahmen den in die Kritik geratenen Teammanager Arsene Wenger damit etwas aus der Schusslinie, dessen Rauswurf in den vergangenen Wochen bereits von einigen Fans gefordert worden war.

Als Tabellensechster bestehen aber nur noch theoretische Chancen, sich über die Liga für die Königsklasse zu qualifizieren - mit zehn Punkten Rückstand auf Rang vier droht Arsenal zum zweiten Mal in Folge die Champions League zu verpassen. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Mustafi erzielt 1000. Heimtor der Gunners

Shkodran Mustafi brachte Arsenal mit einem Kopfballtreffer nach Freistoß-Vorlage von Weltmeister-Kollege Mesut Özil in der achten Minuten in Führung. Die Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und Henrikh Mkhitaryan (77.) stellten die Weichen dann endgültig auf Sieg.

Für die besonderen Momente sorgte aber vor allem Özil, der mit seinem 50. Assist im Arsenal-Trikot für einen Rekord sorgte - und das nach bereits 141 Premier-League-Spielen. Zur Erinnerung: Die bisherige Bestmarke war Eric Cantona nach erst 143 Partien gelungen.

Mustafi wiederum, der in der 73. Minute angeschlagen vom Feld ging, schoss das 1000. Heimtor der Gunners in der Premier League.

Cech pariert Elfer - und hat auch einen Rekord

Die Gäste waren mehrfach dem Ausgleich nahe. Nicht zuletzt ein parierter Strafstoß von Keeper Petr Cech gegen Watfords Troy Deeney (62.) ließ für die Gunners am Ende jedoch nichts mehr anbrennen. Und auch der Routinier feierte am Ende einen persönlichen Meilenstein wie Özil: Als erster Torhüter in England schaffte Cech 200 Spiele ohne Gegentor, nachdem er im August 2004 sein Debüt auf der Insel gab.

Angesichts der zuletzt schwachen Ergebnisse blieben bei der Partie im Londoner Emirates Stadion jedoch viele Plätze leer.

