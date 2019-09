Er steht vor dem Ende einer glorreichen Showkampf-Karriere - kurz davor hatte er aber noch eine Überraschung in petto.

Wrestling-Fans erlebten am Wochenende eine Demaskierung des legendären Jushin Thunder Liger und den denkwürdigen Auftritt einer mystischen Figur - die in einer Schock-Attacke mit einem Nagel endete.

Jushin Liger wird zu Kishin Liger

Liger war am Wochenende für seine Heimatliga NJPW (New Japan Pro Wrestling) bei der Show Destruction in Kobe im Einsatz. Bei einem Acht-Mann-Tag-Team-Match war ein anderer Altmeister unter seinen Gegnern, sein derzeitiger Rivale Minoru Suzuki.

Anzeige

Bevor das Match startete ging Liger auf ihn los und anstelle eines offiziellen Kampfs entwickelte sich eine Prügelei, bei der Suzuki mit einem Stuhlschlag die Oberhand gewann.

Als Suzuki Liger dann demütigen und ihm seine Maske abnehmen wollte, folgte Ligers unheimliche Verwandlung: Er verpasste Suzuki einen Eselstritt, nahm sich seine Maske selbst ab - und enthüllte sein dämonisches Alter Ego namens Kishin Liger.

Erster Auftritt 1996 gegen Great Muta

Den "Seelenfresser" - ein an die buddhistische Mythologie angelehnter Zornesgott - hatte Liger 1996 in einem Match mit einer anderen Ringikone eingeführt, dem auch immer noch aktiven Great Muta.

Als der ihn damals demaskierte, überraschte Liger ihn damit, dass unter der Maske der mystisch bemalte Kishin steckte, der die berühmten Spezialaktionen Mutas spiegelte, unter anderem den farbigen Nebel, den Muta seinen Gegnern ins Gesicht spuckt.

Ligers unheimliches und aggressives Alter Ego ist ein Vorbild für den "Demon"-Charakter von Finn Balor bei WWE und lieferte auch eine der vielen Inspirationsquellen für die Jekyll-und-Hyde-Verwandlung von Bray Wyatt zu "The Fiend".

Der aggressive Kishin hatte seit damals nur zwei weitere Auftritte - einen entsprechenden Besonderheitsfaktor hatte es nun, dass Liger ihn jetzt zum vierten Mal entfesselte.

Rücktritt Anfang 2020

Kishin spuckte Suzuki seinen Nebel ins Gesicht und schnappte sich dann einen Nagel, mit dem er auf seinen Rivalen einzustechen versuchte. Suzuki wich aus, als Kishin damit auf ihn zustürmte, der Nagel landete stattdessen in einem Tisch - den Kishin Suzuki hinterher warf, als der flüchtete.

Der 54 Jahre alte Liger (bürgerlich: Keiichi Yamada), einer der besten und einflussreichsten Showfighter seiner Generation und Erfinder zahlreicher bekannter Wrestling-Aktionen, wird am 5. Januar 2020 bei Wrestle Kingdom im Tokyo Dome sein letztes Match bestreiten - nach über 35 Jahren im Ring.

Im Hauptkampf der Destruction-Show besiegte Jay White Tetsuya Naito und nahm ihm damit den Intercontinental Title der Liga ab.