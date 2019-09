Paukenschlag bei der ersten Ausgabe der TV-Show WWE SmackDown Live nach Clash of Champions: Topstar Brock Lesnar ist bei der Dienstagsshow aufgetaucht - und legte sich mit dem WWE-Champion an.

In seinem ersten Auftritt für WWE, seitdem er beim SummerSlam den Universal Title endgültig an Seth Rollins verloren hat, ließ der 42-Jährige von seinem Manager Paul Heyman eine Herausforderung an Kofi Kingston aussprechen.

Kingston hatte zuvor zusammen mit The New Day seinen vorigen Rivalen Randy Orton und The Revival besiegt. Als dann überraschend Lesnar auftauchte, schickte er Xavier Woods und Big E aus dem Ring, um dem "Beast Incarnate" Mann gegen Mann gegenüberzutreten.

Anzeige

Kingston, der seit seinem WrestleMania-Märchen im Frühjahr als Champ regiert, nahm die Herausforderung an. Freundlich lächelnd reichte ihm Lesnar dann die Hand - und verpasste ihm seine Spezialaktion, den F-5.

Das Match zwischen Lesnar und Kingston wird bei der SmackDown-Ausgabe am 4. Oktober stattfinden, wenn die Show in den USA zu Fox und auf den Freitagssendeplatz wechselt.

Die für eine TV-Show ungewohnt hochkarätige Ansetzung soll offensichtlich die Einschaltquoten für diese wichtige Sendung nach oben treiben.