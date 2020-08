Der Topstar der Wrestling-Liga WWE ist zurück: Das Comeback von Roman Reigns hat den SummerSlam 2020, die zweitgrößte Show des Jahres gekrönt.

Fünf Monate nach der damals völlig überraschenden Absage seines großen WrestleMania-Kampfs gegen Bill Goldberg attackierte der "Big Dog" nach dem Hauptkampf zwischen Braun Strowman und The Fiend beide Kontrahenten.

Der maskierte Fiend hatte Strowman zuvor in einem Falls Count Anywhere Match besiegt und sich damit den Universal-Titel gesichert - jenen Gürtel, den Strowman bei WrestleMania 36 als Ersatzgegner von Reigns im Duell mit Goldberg gewonnen hatte.

Reigns hatte sich kurzfristig aus der Aufzeichnung des geplanten Kampfs zurückgezogen und es mit dem Wohlergehen seiner Familie begründet. Der fünffache Familienvater ist an Leukämie vorerkrankt und ist daher Corona-Risikopatient, am Tag der WrestleMania-Aufzeichnung sollen ihn Krankheitssymptome seines WWE-Kollegen The Miz in Unruhe versetzt haben.

Später erklärte Reigns in einem Interview, dass er aktuell nicht genügend "Vertrauen" haben könnte, dass all seine Kollegen die nötige Vorsicht walten ließen und ein größerer Corona-Ausbruch im WWE-Kader schien ihn zu bestätigen.

Die mittlerweile auch bei WWE eingeführten Tests und eine Maskenpflicht für die nicht unmittelbar am Geschehen beteiligten Mitarbeiter dürften ihm den Entschluss zur Rückkehr erleichtert haben.

Der nicht sofort zu erkennende Reigns ging mit seiner Standardaktion, dem Spear, auf den Fiend los und ging dann auch mit überraschender Härte gegen Strowman zur Sache, schlug mehrere Male mit einem Stuhl auf ihn ein.

Der Fiend, das maskierte Horror-Alter-Ego von Bray Wyatt hatte Strowman zuvor mit zwei Aktionen auf den ungepolsterten Ringboden abgefertigt, den Strowman zuvor mit einem Teppichschneider freigelegt hatte. Das ging nach hinten los, der Fiend zeigte zweimal seinen Finisher Sister Abigail und ließ Strowman zweimal auf das Holz krachen.

Zum Abschluss schnappte sich Reigns den Titel und posierte damit. Womöglich mündet das Comeback in einem Titel-Dreikampf am kommenden Sonntag, für den WWE die nächste Großveranstaltung Payback angesetzt hat.

Die Ergebnisse des WWE SummerSlam 2020:

SmackDown Women's Championship: Bayley (c) besiegt Asuka

RAW Tag Team Championship: The Street Profits (c) besiegen Andrade & Angel Garza

Loser Leaves WWE No DQ Match: Mandy Rose besiegt Sonya Deville

Street Fight: Seth Rollins besiegt Dominik Mysterio

RAW Women's Championship: Asuka besiegt Sasha Banks (c) - TITELWECHSEL!

WWE Championship: Drew McIntyre (c) besiegt Randy Orton

Universal Championship Falls Count Anywhere Match: The Fiend besiegt Braun Strowman (c) - TITELWECHSEL!