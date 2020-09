In der Nacht nach der Großveranstaltung Clash of Champions 2020 hat WWE bei Monday Night RAW einige Überraschungen aufgeboten: Es gab mehrere Comebacks und Andeutungen neuer Story-Entwicklungen - und eine erneute Attacke auf die Legenden, die sich gerade an ihrem Peiniger Randy Orton gerächt hatten.

Drew McIntyre und Randy Orton vor Hell in a Cell Match?

Champion Drew McIntyre eröffnete zusammen mit den Altstars "Nature Boy" Ric Flair, "Heartbreak Kid" Shawn Michaels, Christian und The Big Show die Sendung - nachdem die ihn im Ambulance Match gegen Randy Orton zu Hilfe gekommen waren, als Rache für Ortons Attacken gegen sie in den vergangenen Monaten. Die Legenden erklärten, dass sie den Plan ohne McIntyre ausgeheckt hätten und hofften, dass er nichts dagegen hätte. McIntyre fand's in Ordnung und freute sich.

Orton wiederum meldete sich vom Videoscreen und warnte McIntyre: Wenn er denke, dass das Match am Sonntag die Hölle gewesen wäre, hätte er keine Ahnung, was noch auf ihn zukomme - ein deutliches Indiz für ein Hell in a Cell Match bei der gleichnamigen Veranstaltung am 25. Oktober. Jeder, der sich ihm in den Weg stellte, müsste dafür bezahlen, ergänzte Orton, wovon sich auch die Legenden angesprochen fühlen mussten.

Nach dem Ende von Ortons Ausführungen sprach McIntyre eine offene Herausforderung aus. Jeder, der heute ein Titelmatch gegen ihn wolle, könne es bekommen.

Seth Rollins intrigiert weiter gegen Familie Mysterio

Seth Rollins setzte seine Bemühungen fort, einen Keil zwischen die Familie Mysterio zu treiben: Diesmal enthüllte er angebliche Handy-Nachrichten, die Tochter Aliyah seinem entfremdeten Jünger Murphy geschickt hatte und die auf einen sich anbahnenden Kontakt hindeuteten. Aliyah hatte Vater Rey und Bruder Dominik zuvor in einem Interview-Segment versichert, dass sie sich von Murphy fernhalten würde, wegen dessen Verbindung zu Erzfeind Rollins.

Später eskalierten die Spannungen, als Dominik ein Match gegen Murphy bestritt und Aliyah zum Ring kam, als Dominik Murphy mit einem Kendostab bearbeiten wollte - die Waffe, die Rollins und Murphy selbst schon brutal gegen ihn eingesetzt hatten. Aliyah wollte Dominik Einhalt gebieten und kostete ihn damit den Sieg. Als Dominik dann verärgert erklärte, dass Aliyah nicht an einen WWE-Ring gehöre, ohrfeigte Aliyah ihren Bruder.

Mandy Rose bringt Dana Brooke mit

Das seit Wochen angekündigte Debüt der von SmackDown transferierten Mandy Rose ging über die Bühne - mit einer Zusatzüberraschung: Rose brachte Kraftpaket Dana Brooke als Partnerin mit. Gemeinsam besiegten sie Lana und Natalya und dürften bald nach den Tag-Team-Titeln von Nia Jax und Shayna Baszler greifen.

Robert Roode feiert Comeback - Orton schlägt zurück

Die offene Herausforderung von McIntyre wurde am Ende der Show angenommen von seinem alten NXT-Rivalen Robert Roode. Der Kanadier feierte seinen ersten WWE-Auftritt seit Beginn der Coronakrise, wegen der er in seiner Heimat festsaß. Roode und Dolph Ziggler knüpften auch an ihre Zusammenarbeit an, Ziggler half dem "Glorious One" unfair, aber letztlich vergeblich: McIntyre siegte mit dem Claymore.

Das letzte Wort der Sendung hatte dann allerdings Orton: Er schlich sich als Hausmeister verkleidet in den VIP-Bereich, wo Michaels, Flair, Big Show und Christian ihren Coup der Vornacht feierten. Er schaltete das Licht aus, setzte eine Nachtsichtbrille auf und attackierte die Legenden im Dunkeln mit einem Stuhl - wobei die Einschläge für die Zuschauer nicht zu sehen waren.

Die weiteren Highlights:

- Asuka gewährte der am Tag zuvor unterlegenen Zelina Vega ein Rückmatch um den RAW-Damentitel und siegte wieder klar mit dem Asuka Lock. Ex-Schützling Andrade bohrte danach in den Wunden der unterlegenen Vega und tönte, dass sie nichts ohne ihn sei. Die Worte blieben ihm danach im Hals stecken als Keith Lee in schnell abfertigte (Lesen Sie hier die reale und traurige Vorgeschichte von WWE-Star Zelina Vega).

- Vor einem Push im Damenbereich scheint Bianca Belair zu stehen, deren athletische Qualitäten gerade in einer Serie von Videoclips präsentiert werden - die an die ähnlich angelegten Clips von Legende Mr. Perfect erinnern. Diesmal wurde gezeigt, wie Belair als Sprinterin allen davonläuft.

- Die länger schwelende Fehde zwischen Kevin Owens und Aleister Black führte zu einem Match der beiden ohne ein ganz zufriedenstellendes Ergebnis: Black wurde disqualifiziert, als er versehentlich den Ringrichter mit seinem Ellbogen traf, Owens verpasste ihm danach noch den Stunner.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 28. September 2020:

RAW Women's Championship: Asuka (c) besiegt Zelina Vega

Keith Lee besiegt Andrade

Dana Brooke & Mandy Rose besiegen Lana & Natalya

Kevin Owens besiegt Aleister Black durch Disqualifikation

WWE 24/7 Championship: R-Truth besiegt Akira Tozawa, Drew Gulak

Murphy besiegt Dominik Mysterio

Apollo Crews, Mustafa Ali & Ricochet besiegen The Hurt Business

WWE Championship: Drew McIntyre (c) besiegt Robert Roode