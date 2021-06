Kurz vor der Rückkehr in den Tour-Betrieb hat der Wrestling-Marktführer WWE völlig überraschend eine Reihe größerer Stars entlassen.

Der größte von ihnen: das "Monster among Men" Braun Strowman, vor weniger als einem Jahr noch als Universal Champion an der Spitze der Promotion.

Neben Strowman hat es auch den Niederländer Aleister Black erwischt, der erst vor eineinhalb Wochen ein groß inszeniertes Comeback bei der Hauptshow Friday Night SmackDown gefeiert hatte. Zudem trennt sich WWE auch von Lana, Seth Rollins' früherem Jünger Murphy, Ruby Riott und Santana Garrett.

Die Hintergründe der Entlassungen blieben zunächst unklar, erst vor eineinhalb Monaten hatte es eine größere Entlassungswelle im Hauptkader gegeben - und erst vor wenigen Wochen kamen weitere Trennungen von teils bekannten Namen aus dem NXT-Kader hinzu, darunter der deutsche Alexander Wolfe und das einst als Mega-Talent gehandelte Velveteen Dream (Alexander Wolfe im SPORT1-Interview: So begründete WWE sein Aus, das plant er nun).

WWE entlässt Braun Strowman kurz nach großem Titelmatch

Der frühere Kraftsportler Braun Strowman (bürgerlich: Adam Scherr) war seit 2013 unter WWE-Vertrag, nachdem er von dem soeben zum Konkurrenten AEW gewechselten Mark Henry entdeckt worden war. Er debütierte 2015 als Teil der Wyatt Family an der Seite von Bray Wyatt (The Fiend) und dem im vergangenen Jahr tragisch verstorbenen Luke Harper (Brodie Lee), in deren Schatten er zu einem Hoffnungsträger für größere Aufgaben gereift war.

Mit einer Fehde gegen Topstar Roman Reigns und spektakulären Inszenierungen, in denen Strowman (mit Hilfe technischer Tricks) tonnenschwere Fahrzeuge umwarf, wurde Strowman in Richtung Main Event gepusht und hielt sich dort, obwohl es bisweilen auch Kritik wegen handwerklicher Mängel im Ring auf sich zog.

Bei WrestleMania 36 im vergangenen Jahr erklomm Strowman den Gipfel, indem er mit einem Sieg über Legende Bill Goldberg Universal Champion wurde - ein Schachzug, der aber so nicht geplant war: Eigentlich war Reigns als Goldberg-Gegner vorgesehen, zog jedoch kurzfristig zurück: Der zweimal an Leukämie erkrankte Reigns fürchtete zu Beginn der Corona-Pandemie um das Wohlergehen von sich und seiner Familie. Strowman verlor den Titel im Sommer wieder, stand aber noch im vergangenen Monat im Co-Main-Event der Show WrestleMania Backlash gegen WWE-Champion Bobby Lashley und Drew McIntyre.

Aleister Black von WWE-Aus geschockt

Aus dem Nichts kommt auch das WWE-Aus für Black, vor allem auch in der deutschen Wrestling-Szene früher bekannt als Tommy End: Soeben erst schien er nach sechsmonatiger Abwesenheit eine tragende Rolle bei der Freitagsshow SmackDown zu bekommen.

Blacks Charakter war wochenlang mit einer Reihe aufwändig produzierter Videoclips unter dem Banner "Tales of the Dark Father" neu eingeführt worden. Er verarbeitete darin auch seine reale Familiengeschichte und das gespaltene Verhältnis zu seinem Vater, der einer Sekte angehörte. Das Comeback startete mit einer Attacke auf Publikumsliebling Big E, die diesen die Chance auf den Wiedergewinn des Intercontinental-Titels kostete.

Anstelle der erwarteten Fehde gegen Big E folgt nun das plötzliche Aus, das auch Black geschockt hat. "Ich sammele noch meine Gedanken, denn das kam komplett aus heiterem Himmel, denn den Dark-Father-Charakter haben wir gerade erst gestartet, aber das war's" schrieb Black bei Twitter - und dankte den WWE-Fans dafür, "dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, etwas zu erschaffen und ihnen ein paar Teile meiner selbst zu offenbaren".

Blacks Entlassung wirft auch die Frage nach dem Status seiner Ehefrau Zelina Vega auf, über die erst kürzlich berichtet wurde, dass sie nach ihrer Entlassung im vergangenen Herbst auf dem Weg zurück zu WWE sei.