Und wieder fliegen die Pfeile!

Der Sport-Donnerstag bietet den achten Tag der Darts-WM, den Biathlon-Sprint der Männer in Nove Mesto und einen weiteren Spieltag der Handball-Bundesliga.

Adrian Lewis, Weltmeister von 2011 und 2012, greift ins Geschehen ein und trifft in der zweiten Runde auf Ted Evetts. Die deutschen Biathleten kämpfen in Nove Mesto im Sprint um ihre Top-Form.

Das ist passiert

- Bundesliga: Bayern nutzt BVB-Patzer, Schalke rutscht noch tiefer

Der FC Bayern besiegt RB Leipzig mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielt Franck Ribery. Damit ist der Rekordmeister auf sechs Punkte an Borussia Dortmund herangerückt. (Zum Bericht)

Schalke 04 kassiert den nächsten Nackenschlag. Gegen Bayer Leverkusen verlieren die Königsblauen 1:2 und rutschen noch tiefer in den Abstiegskampf. (Zum Bericht)

- Weltmeister für Bayern? Das ist dran

Bahnt sich der größte Bundesliga-Transfer aller Zeiten an?

Kurz vor dem Spiel gegen RB Leipzig (1:0) vermeldete die gut informierte spanische Marca: Der FC Bayern München stehe unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez von Atletico Madrid - und solle für den Abwehrspieler die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro bezahlen. (Zum Bericht)

- DEL: DEG verliert nach Penalty-Wahnsinn

Die Düsseldorfer EG und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben sich ein Spiel der extrem dramatischen Art geliefert. Am Ende feierten die Bremerhavener einen glücklichen 3:2-Sieg im Penaltyschießen und springen auf Rang fünf in der Tabelle. (Zum Bericht)

- Basketball, Champions League: Bamberg gewinnt nach Overtime

Am 9. Spieltag der Champions League hat sich Brose Bamberg bei JDA Dijon einen Overtime-Krimi geliefert, wobei die Bamberger das bessere Ende für sich hatten. Am Ende siegte der deutsche Vetreter mit 101:97. (Zum Bericht)

- Bayern gewinnt Krimi in Mailand

Der FC Bayern Basketball feiert in der EuroLeague einen ganz wichtigen Sieg. Bei Armani Olimpia Mailand setzte sich der amtierende Deutsche Meister mit 80:78 durch. (Zum Bericht)

- Darts-WM: Whitlock muss nach Hause fahren

Die Überraschungen bei der Darts-WM nehmen kein Ende.

Nach dem frühzeitigen Ausscheiden von Peter Wright und Raymond van Barneveld musste an Tag sieben auch Simon Whitlock sein WM-Aus hinnehmen. Der Australier verlor bei seinem ersten Auftritt im Ally Pally sein Zweitrundenmatch gegen Ryan Joyce mit 0:3. (Zum Bericht)

- NBA: Rockets stellen Dreier-Rekord auf

Die Washington Wizards sind im Dreier-Regen der Houston Rockets untergegangen. 26 Mal bei 55 Versuchen traf das Teams aus Texas beim 136:118 aus der Distanz - ein neuer NBA-Rekord. (Zum Bericht)

- NHL: Grubauer hält Avalanche-Sieg fest

Auch dank Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat sich Colorado Avalanche durch einen 2:1-Erfolg gegen Rekordmeister Montreal Canadiens in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf Platz vier der Western Conference verbessert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- HBL: Flensburg und Löwen im Fernduell

Die SG Flensburg-Handewitt empfängt GWD Minden, die Rhein-Neckar Löwen derweil den TVB 1898 Stuttgart. Es ist das nächste Fernduell um die Meisterschaft. (Ab 19:00 Uhr im Konferenzticker)

- Biathlon: Männer im Sprint in Nove Mesto

Bei den Männern pausiert der zuletzt angeschlagene Erik Lesser, für ihn rückt Roman Rees in das Team, das am Donnerstag im Sprint über 10 km (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) in Nove Mesto den dritten Weltcup eröffnen wird.

- Ski Alpin, Slalom: Männer im Slalom in Saalbach-Hinterglemm

Nach dem verpatztem Riesentorlauf wollen die ÖSV-Herren angeführt von Marcel Hirscher im Slalom von Saalbach-Hinterglemm zuschlagen. (Ab 10:00 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Darts-WM: 2. Runde

"Game On" im Ally Pally: Vom 13. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an. Beim einzigartigen Pfeilespektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace der neue Darts-Weltmeister gesucht.

Adrian Lewis, Weltmeister von 2011 und 2012, greift ins Geschehen ein.

Adrian Lewis, Weltmeister von 2011 und 2012, greift ins Geschehen ein. (Ab 13:30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Bei der Darts-WM in London zeigt Brendan Dolan gegen Joe Cullen eine Leistung der Extraklasse. Seine Frau bejubelt den Sieg euphorischer als der Nordire selbst.