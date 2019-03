Arnd Peiffer und Benedikt Doll beenden den Weltcup-Winter mit Podestplätzen. Kingsley Coman muss verletzt von der französischen Nationalmannschaft abreisen.

Den Augsburg Panthern winkt der Einzug ins DEL-Halbfinale nach einem Overtime-Sieg über die Düsseldorfer EG.

Die deutsche Nationalmannschaft startet die EM-Qualifikation mit einem Duell gegen die Niederlande.

Das ist passiert

- Deutscher No-Name trifft auf Fury

Der von vielen Box-Fans sehnsüchtig erwartete Rückkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury findet nicht so schnell wie gedacht statt - stattdessen kommt ein junges deutsches Schwergewicht gegen Fury zum Zuge. (Zum Bericht)

- Eisenbichler verpasst Kristallkugel

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat beim emotionalen Abschied von Bundestrainer Werner Schuster trotz einer erneuten Podestplatzierung den Gewinn des Flug-Weltcups verpasst. (Zum Bericht)

- Holzhäuser zählt Löw an

Wolfgang Holzhäuser hat Joachim Löw im CHECK24 Doppelpass angezählt und die Zukunft des Bundestrainers infrage gestellt. (Zum Bericht)

- Stenger: Grindel Trump des Fußballs

Volle Breitseite gegen DFB-Präsident Reinhard Grindel!

Der ehemalige DFB-Pressesprecher Harald Stenger hat Grindel scharf attackiert. "Ich habe im Sommer gesagt, das ist der schlechteste Präsident seit 50 Jahren. Zu dieser Aussage stehe ich heute noch. Es ist alles noch viel schlimmer geworden", sagte Stenger im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1. (Zum Bericht)

- Herrmann verpasst Podest knapp

Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann hat beim Weltcupfinale der Biathleten in Oslo im abschließenden Massenstart-Rennen über 12,5 km das Podest wegen einer bescheidenen Schießleistung knapp verpasst. (Zum Bericht)

- Rassismus-Eklat für Cacau Einzelfall

Für den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Cacau (37) ist der Rassismus-Eklat beim Länderspiel gegen Serbien in Wolfsburg gegen die DFB-Asse Leroy Sane und Ilkay Gündogan ein Einzelfall. (Zum Bericht)

- Coman muss Länderspiel absagen

Bayern Münchens Offensivspieler Kingsley Coman muss auch für das EM-Qualifikationsspiel von Fußball-Weltmeister Frankreich am Montag gegen Island passen. (Zum Bericht)

- Overtime-Sieg! AEV winkt Halbfinale

Die Augsburger Panther stehen nach einem starken Comeback vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). (Zum Bericht)

- Doll und Peiffer stürmen das Podest

Olympiasieger Arnd Peiffer und Benedikt Doll haben den deutschen Biathleten zum Abschluss des Weltcup-Winters nochmals zwei Podestplätze beschert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Fußball: Deutschland startet in EM-Quali

Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 beginnt für die deutsche Nationalmannschaft gleich mit der auf dem Papier schwierigsten Aufgabe. In Amsterdam trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw auf die Niederlande (Fußball, EM-Qualifikation: Niederlande - Deutschland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Erst im vergangenen Oktober hatte die DFB-Auswahl in der niederländischen Hauptstadt im Rahmen der Nations League eine herbe 0:3-Niederlage kassiert.

- Fußball: Österreich im EM-Quali unter Druck

In der EM-Qualifikation geht es am Sonntag unter anderem für Vize-Weltmeister Kroatien, Belgien und Österreich mit dem 2. Spieltag weiter. Österreich braucht in Israel in Haifa nach der Auftaktniederlage gegen Polen dringend Punkte (Die Spiele der EM-Qualifikation im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

Video-Schmankerl

Wer soll im DFB-Tor spielen? Der Bundestrainer hat sich festgelegt, dass Manuel Neuer die Nummer 1 ist. Für die Experten eine Entscheidung, die für Diskussionsstoff sorgt.