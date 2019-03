Die deutsche Nationalmannschaft legt einen Stotterstart in das Länderspiel-Jahr 2019 hin. Die ausgebooteten Bayern-Stars Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels sind noch nicht vergessen.

Am Donnerstag starten die Gegner des DFB-Teams in die EM-Qualifikation und in der Darts Premier League fliegen die Pfeile. In der Nacht wurde Dirk Nowitzki von den gegnerischen Fans gefeiert.

Das ist passiert

- DFB-Elf vergibt Sieg gegen Serbien

Neue Spieler, alte Probleme: Jogis Jungs haben beim Start in die neue Zeitrechnung aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung nur teilweise Aufbruchstimmung erzeugt. Die stark verjüngte Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw musste sich gegen Serbien in Wolfsburg nach der Ausbootung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng mit einem 1:1 begnügen (Zum Bericht).

- Deutsche Fans danken Bayern-Trio

Die Fans der deutschen Nationalmannschaft haben den drei ausgebooteten Rio-Weltmeistern Müller, Hummels und Boateng vor dem Länderspiel in Wolfsburg gegen Serbien für ihre jahrelangen Verdienste im DFB-Trikot gedankt. Bei der Choreografie beim Einmarsch der Mannschaften war ein riesiges "Danke" über den drei Namen der Bayern-Profis zu lesen. (Zum Bericht)

- Löwen gewinnen Hinspiel in der Champions League

Der zweimalige deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen hat in der Champions League das Achtelfinal-Hinspiel gegen den französischen Vertreter HBC Nantes gewonnen. Beste Werfer der Gastgeber in der Mannheimer SAP Arena waren Kreisläufer Jannik Kohlbacher mit elf und Regisseur Andy Schmid mit acht Toren. (Zum Bericht)

- Wolfsburg nach Pleite in Champions League unter Druck

Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg muss in der Champions League um das Weiterkommen bangen. Der Double-Gewinner verlor sein Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Olympique Lyon 1:2 (0:2) und steht im Heimspiel am kommenden Mittwoch (18.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) unter Zugzwang. (Zum Bericht)

- NBA: Portland-Coach huldigt Nowitzki

Dirk Nowitzki wird beim Auswärtsspiel in Portland gefeiert. Auch der gegnerische Trainer zollt seiner Karriere großen Respekt. Sportlich gibt es wenig zu holen. (Zum Bericht)

- Weltranglistenerste von Ex-Trainer verklagt

Die Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka wird Medienberichten zufolge von ihrem ehemaligen Jugendtrainer Christophe Jean verklagt. Jean, der die zweimalige Grand-Slam-Siegerin 2011 trainierte, will gerichtlich offenbar 20 Prozent der Karriereeinnahmen seines ehemaligen Schützlings erstreiten. (Zum Bericht)

- Taylor entgeht Pleite gegen Teenie-Sensation

Phil Taylor ist bei einem Showmatch mächtig ins Schwitzen gekommen. "The Power" musste sich strecken, um gegen Nachwuchs-Weltmeister Leighton Bennett nicht zu verlieren.(Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Gegner startet in EM-Qualifikation

Vier Tage vor dem Duell in Amsterdam gegen Deutschland starten die Niederlande mit dem Spiel gegen Weißrussland (EM-Qualifikation: Niederlande - Weißrussland ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in die Qualifikation für die EM 2020. Deutschland steigt erst am Sonntag mit dem Gastspiel beim Erzrivalen in die Gruppe C ein. Weitere Gegner der beiden Teams sind Nordirland und Estland. Die beiden Gruppenersten lösen das Ticket für das paneuropäische Turnier.

- Dahlmeier und Herrmann wollen in Oslo glänzen

Keine Verschnaufpause für die deutschen Biathletinnen: Nur vier Tage nach Ende der WM in Östersund steht für Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann, Laura Dahlmeier und Co. das Weltcup-Finale auf dem Programm. Am legendären Holmenkollen in Oslo streben die beiden deutschen Vorzeige-Biathletinnen auch im Sprint über 7,5 km (Biathlon-Weltcup: Sprint der Frauen ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) wieder die Spitzenplätze an.

Das müssen sie heute sehen

- Volleyball: Schwein will Siegesserie fortsetzen

Um noch die letzte Chance auf Platz eins und damit den Heimvorteil zu wahren, brauchen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin gegen den VC Wiesbaden einen Sieg (Volleyball, Frauen-Bundesliga: SSC Palmberg Schwerin - VC Wiesbaden am Donnerstag ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Vier Punkte beträgt der Rückstand der Schwerinerinnen auf Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart.

- Darts: Premier League mit Max Hopp

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr mit einer Rekordkulisse von fast 12 000 Zuschauern gastiert die Premier League Darts in dieser Saison erneut in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Neben den großen Namen wie Michael van Gerwen, Rob Cross & Co. können sich die deutschen Darts-Fans diesmal auch auf ihren Topspieler freuen, denn Max Hopp feiert in der "Liga der der Superstars" sein Debüt. Der "Maximiser" trifft in der letzten Partie des Abends auf Raymond van Barneveld (Darts Premier League mit Max Hopp - Raymond van Barneveld am Donnerstag ab 20 Uhr im LIVESTREAM). Vorberichte ab 18 Uhr sowie der Spieltag ab 20.15 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER.

Das Video-Schmankerl des Tages

Jadon Sancho brilliert im Training der Three Lions: Erst lässt der BVB-Jungstar Leicesters Harry Maguire mit einem Trick alt aussehen und legt dann mit einem Elfmeter im Panenka-Style nach.