Für das deutsche Fed-Cup-Team um Julia Görges stehen am Karfreitag die ersten beiden Einzel im Relegations-Duell in Lettland an.

Am Donnerstagabend feierte Eintracht Frankfurt den Einzug in das Halbfinale der UEFA Europa League.

In der DEL lieferten sich die Adler Mannheim und Titelverteidiger EHC Red Bull München ein dramatisches erstes Finalspiel.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Europa League: Frankfurt zieht ins Halbfinale ein

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt steht im Halbfinale der UEFA Europa League. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gewann das Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon mit 2:0 und machte damit das 2:4 aus dem Hinspiel wett. Im Halbfinale treffen die hessen auf den FC Chelsea. (Zum Bericht)

- Europa League: Chelsea und Arsenal weiter

Der FC Arsenal und der FC Chelsea haben die englische Vormachtstellung im Europapokal untermauert und das Halbfinale der Europa League erreicht. Im Halbfinale trifft Arsenal auf den FC Valencia, der im spanischen Duell gegen den FC Villarreal auch das Rückspiel gewann. (Zum Bericht)

- DEL: München gewinnt erstes Finalspiel nach Overtime-Krimi

Serienmeister Red Bull München hat den ersten Schritt zum vierten Titelgewinn in Folge gemacht. Das Team von Rekordtrainer Don Jackson gewann im ersten Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga beim Hauptrundensieger Adler Mannheim nach Verlängerung und ging in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung.(Zum Bericht)

- DKB HBL: Kiel ringt Füchse nieder

Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt hat seinen Vorsprung auf Verfolger THW Kiel behauptet. Die Flensburger gewannen gegen Altmeister VfL Gummersbach souverän und liegen nach dem 25. Sieg im 26. Saisonspiel mit 50:2 Punkten weiter vor dem Nord-Rivalen, der einen hart erkämpften Auswärtssieg bei den Füchsen Berlin feierte. (Zum Bericht)

- Eishockey: DEB-Team unterliegt Tschechien erneut

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch das zweite WM-Vorbereitungsspiel binnen zwei Tagen gegen Tschechien verloren. Die 4:5-Niederlage in Karlsbad bedeutete die zweite Niederlage im insgesamt vierten WM-Test für die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev scheitert im Achtelfinale

Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier von Monte Carlo im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglistendritte unterlag dem Italiener Fabio Fognini nach einer vor allem im zweiten Satz enttäuschenden Vorstellung in zwei Sätzen. (Zum Bericht)

- NBA: Warriors melden sich mit Gala zurück

Die Golden State Warriors sind zurück in der Spur. Nach ihrem katastrophalen Mega-Einbruch in Spiel zwei gegen die Los Angeles Clippers drehten Stephen Curry und Co. in Spiel drei den Spieß um und siegten mit 132:105. Damit gingen sie in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 in Führung und haben den Heimvorteil zurückerobert. (Zum Bericht)

- NHL: Capitals kassieren Ausgleich

Titelverteidiger Washington Capitals hat im Playoff-Achtelfinale der NHL weiterhin Mühe. Der Stanley-Cup-Sieger kassierte im vierten Duell bei den Carolina Hurricanes mit 1:2 die zweite Niederlage in der Best-of-seven-Serie nacheinander und musste damit den 2:2-Ausgleich hinnehmen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tennis: Fed-Cup-Auftakt in Riga

Andrea Petkovic und Julia Görges sollen dem deutschen Fed-Cup-Team in Riga den Weg zum Klassenerhalt in der Weltgruppe bereiten. Das Duo bestreitet die Einzel gegen Gastgeber Lettland. Petkovic trifft zum Auftakt auf die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko, Görges ist im Duell gegen Diana Marcinkevica klar favorisiert. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber fehlt erkrankt (Federations Cup: Lettland - Deutschland ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Poker: Highlights der WSOP 2018

Die World Series of Poker ist das wichtigste Turnier der Pokerwelt, die WM der Poker-Asse. Insgesamt 7874 Teilnehmer zahlten 2018 den Buy-In von 10.000 Dollar im Rio All-Suite Hotel and Casino von Las Vegas. Für den Gewinner gab es am Ende ein unglaubliches Preisgeld: 8,8 Millionen Dollar! SPORT1 zeigt die Highlights der WSOP 2018 ab 19 Uhr im TV.

- Darts: Highlights der Premier League

Vorhang auf für die Premier League, die nach der Weltmeisterschaft als populärstes Darts-Turnier des Jahres gilt. Nach dem Saisonstart im Februar steht bis zu den entscheidenden Play-Offs am 23. Mai vier Monate lang hochkarätige Darts-Action bei SPORT1 auf dem Programm. SPORT1 zeigt die Highlights ab 22 Uhr im TV.

Das Video-Schmankerl des Tages

Kurz bevor Cristiano Ronaldo mit Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam in der Champions League scheitert, dreht sein Sohn bei einem Jugendturnier in Madeira so richtig auf.