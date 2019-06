Das deutsche Tischtennis-Ass Timo Boll spielt ab 18 Uhr um Gold bei den European Games - LIVE zu sehen auf SPORT1.

Seine Teamkameradin Han Ying musste sich im Damen-Finale der Portugiesin Yu Fu geschlagen geben. Zuvor konnte das deutsche Team die Goldmedaille im Zweier-Kajak von Max Hoff und Jacob Schopf bejubeln. Auch Pistolenschütze Oliver Geis gewann Gold für Deutschland.

Die deutsche Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus muss indes verletzungsbedingt die Frauen-WM beenden.

Das ist passiert

- European Games: Han Ying verpasst Tischtennis-Gold

Deutschlands Topspielerin Han Ying verpasst bei den European Games die erhoffte Goldmedaille. Sie verlor das Tischtennis-Finale gegen die Portugiesin Yu Fu. (Zum Bericht)

- European Games: Geis holt drittes Gold

Der Bann scheint gebrochen. Pistolenschütze Oliver Geis gewinnt die dritte Goldmedaille für das deutsche Team bei den European Games. (Zum Bericht)

- European Games: Gold für deutschen Zweier-Kajak

Kanu-Olympiasieger Max Hoff hat gemeinsam mit Jacob Schopf die zweite deutsche Goldmedaille bei den Europaspielen in Minsk gewonnen. (Zum Bericht)

- European Games: Brendel paddelt zu Bronze

Sebastian Brendel hat bei den European Games in Minsk die Bronzemedaille gewonnen. Der Titelverteidiger landete im Einer-Finale über die 1000 m am Mittwochvormittag auf dem dritten Rang, im Ziel fehlten 1,325 Sekunden auf den polnischen Sieger Tomasz Kaczor. (Zum Bericht)

- Fußball: Frauen-WM für Steinhaus beendet

Die Frauen-WM in Frankreich ist für Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus frühzeitig beendet. Steinhaus zog sich im Spiel Frankreich gegen Norwegen eine Muskelverletzung zu. (Zum Bericht)

- Fußball: Hirntest für Bundesliga-Profis

Auf Anordnung der DFL müssen sich die Profis der 36 Erst- und Zweitligaklubs künftig jährlich einem Test zur Diagnose möglicher Hirnschäden unterziehen. (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber macht Viertelfinale klar

Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber zieht bei der Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne ins Viertelfinale ein. In der nächsten Runde könnte bereits ein echter Hammer warten. (Zum Bericht)

- MLB: Baseball-Ass Kepler droht eine Pause

Deutschlands MLB-Star Max Kepler wird im Spiel gegen Tampa Bay von einem Ball getroffen. Erste Untersuchungen geben leichte Entwarnung. Es droht aber eine Pause. (Zum Bericht)

