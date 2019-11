Tage der Wahrheit für die deutschen Teams in der Champions League!

RB Leipzig hält sich bei Zenit Sankt Petersburg schadlos, Borussia Dortmund feiert eine wahre Gala-Halbzeit gegen Inter Mailand.

Für das Highlight des Tages sorgten aber der FC Chelsea und Ajax Amsterdam. Slapstick, Karten, Tore - mit allem wurden die Fans im Übermaß verwöhnt.

Auf einen Sieg hoffen die Verantwortlichen des FC Bayern München. Nach den turbulenten Tagen um die Trennung von Niko Kovac will man in der Champions League gegen Olympiakos Piräus endlich wieder das Sportliche in den Vordergrund stellen.

Das ist passiert

- Champions League: Haaland ballert sich zum Rekord

Salzburgs Wunderkind Erling Haaland trifft und trifft. Mit seinem Führungstor beim SSC Neapel brach der Norweger jetzt sogar einen Rekord. (Zum Bericht)

- Schalke 04: Tönnies-Rückkehr erst im Dezember

Nach seinen rassistischen Äußerungen ist die Sperre für Clemens Tönnies nun beendet. Die Rückkehr in die Öffentlichkeit verschiebt sich allerdings bis in den Dezember. (Zum Bericht)

- Champions League: Acht Tore in London - Klopp siegt

Ajax Amsterdam erkämpft sich ein Remis in doppelter Unterzahl beim FC Chelsea. Der FC Barcelona kommt gegen einen Außenseiter nicht über ein Remis hinaus. (Zum Bericht)

- Champions League: BVB schlägt Inter nach Gala-Halbzeit

Borussia Dortmund kommt nach einem 0:2-Rückstand gegen Inter Mailand zurück und darf vom Achtelfinale träumen. Achraf Hakimi wird zum Mann des Tages. (Zum Bericht)

- NBA: Block-Show von Theis - Schröder blass

Daniel Theis stellt einen persönlichen Rekord im Spiel gegen die Cleveland Cavaliers auf. Dennis Schröder trifft derweil kaum einen Wurf beim Sieg der Thunder. (Zum Bericht)

- NHL: Greiss' Islanders setzen Serie fort

Thomas Greiss und die New York Islanders haben das Verlieren verlernt. Greiss zeigt gegen die Ottawa Senators eine starke Leistung. Für Philipp Grubauer gibt es eine Pleite. (Zum Bericht)

- Unruhen: Copa-Finale verlegt

Die Krisen-Situation in Chile hält an. Der südamerikanische Kontinentalverband verlegt das Finale der Copa Libertadores aus Sicherheitsgründen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- CL: FC Bayern München - Olympiakos Piräus

Nach den turbulenten Tagen will der deutsche Rekordmeister endlich wieder zur Normalität zurückkehren. Ein Sieg gegen Olympiakos Piräus würde da Wunder wirken. Zumal die Bayern mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Champions League-Achtelfinale machen würden. (Champions League: FC Bayern München - Olympiakos Piräus, ab 18.55 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- CL: Bayer 04 Leverkusen - Atlético Madrid

Zum Siegen verdammt! Anders kann man die Ausgangslage der Werkself nicht beschreiben. Als punktloses Tabellenschlusslicht ist die K.o.-Runde schon in weite Ferne gerückt. Aber auch im Fernduell um Rang drei mit Lokomotive Moskau zählt jetzt jeder Punkt. (Champions League: Bayer 04 Leverkusen - Atlético Madrid, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- CL: Juventus Turin und Real Madrid im Einsatz

Neben den deutschen Vertretern kämpfen auch die internationalen Schwergewichte um die Tickets fürs Achtelfinale. Dabei muss Juventus Turin in der Leverkusen-Gruppe bei Lokomotive Moskau antreten. (Champions League: Lokomotive Moskau - Juventus Turin, ab 18.55 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Am späteren Abend haben dann auch noch die Glamour-Klubs aus Madrid und Paris ihren Einsatz. Paris Saint-Germain empfängt den Club Brügge. (Champions League: Paris Saint-Germain - Club Brügge, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) Gleichzeitig duellieren sich die Königlichen mit Galatasaray Istanbul im heimischen Estadio Santiago Bernabéu. (Champions League: Real Madrid - Galatasaray Istanbul, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- UEFA Youth League: Bayern und Leverkusen im Einsatz

Genau wie ihre älteren Kollegen messen sich auch die Jugendvertretungen des FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen mit ihren Altersgenossen aus Piräus und Madrid. (UEFA Youth League: FC Bayern München - Olympiakos Piräus und Bayer 04 Leverkusen - Atlético Madrid, ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker

- Handball Champions League: SG Flensburg-Handewitt gegen Paris Saint-Germain

In der Handball Champions League muss sich der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain HB beweisen. Mit einem Sieg könnten die Norddeutschen zur Spitzengruppe aufschließen und hätten einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht. (Handball Champions League: SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain HB, ab 19.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Basketball Eurocup: Segafredo Virtus Bologna - Ratiopharm Ulm

Im Eurocup steht für Ratiopharm Ulm ein richtungsweisendes Spiel auf dem Programm. Bei einem Sieg wäre man wieder mittendrin im Kampf um die K.o.-Runde, bei einer Niederlage würde man wohl weiter an Boden verlieren. Allerdings wird das Duell gegen den Gruppenzweiten aus Bologna keine leichte Aufgabe. (Basketball Eurocup: Segafredo Virtus Bologna - ratiopharm Ulm, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

