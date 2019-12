Borussia Mönchengladbach verliert in letzter Minute beim VfL Wolfsburg und verpasst die Rückkehr an die Tabellenspitze. Der HSV scheint in Liga 2 das Siegen verlernt zu haben und verliert erneut wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.

China reagiert auf einen Tweet von Mesut Özil und verbannt den FC Arsenal aus dem Fernsehen. Die deutschen Biathlon-Männer verpassen den Sieg im Schlusssprint. Bei der Darts-WM spielt am Abend noch Michael Smith.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Anzeige

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Gladbach-Pleite mit Beigeschmack

Borussia Mönchengladbach verliert beim VfL Wolfsburg, RB Leipzig bleibt Tabellenführer. Ein rätselhaftes Versäumnis des VAR sorgt für einen Beigeschmack. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV wehrt Pleite ab - Drama beim FCN

Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga wehrt der HSV die nächste Pleite ab. Nürnberg verspielt einen Sieg in der Nachspielzeit. Dresdens Talfahrt geht unter Kauczinski weiter. (Zum Bericht)

- Biathlon: DSV-Staffel verpasst Sieg knapp

Die deutsche Biathlon-Staffel verpasst den ersten Triumph seit drei Jahren denkbar knapp. Ein furioser Johannes Thignes Boe lässt den deutschen Traum platzen. (Zum Bericht)

- Eishockey: Ex-Nationalspieler beendet Karriere

DEL-Urgestein Christoph Ullmann kündigt sein Karriereende an. Er will das Eis künftig den "jungen Cracks" überlassen, kündigt der 36-Jährige an. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Frühes Aus für DSV-Damen im Slalom

Die deutschen Ski-Damen können in der Qualifikation zum Parallel-Slalom noch glänzen, doch scheitern allesamt im Achtelfinale. Der Bundestrainer ist enttäuscht. (Zum Bericht)

- Werder Bremen: Längere Pause für Gebre Selassie

Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Theodor Gebre Selassie verzichten, der eine Oberschenkelverletzung erleidet. Für Florian Kohfeldt ein schmerzlicher Verlust. (Zum Bericht)

- Handball-WM: Niederlande holen ersten WM-Titel

Die niederländische Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat erstmals den WM-Titel geholt. Gegen Spanien fällt die Entscheidung wenige Sekunden vor dem Ende. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Dopfer bewahrt DSV vor Nullnummer

Ski-Rennläufer Fritz Dopfer bewahrt die deutschen Herren vor einer Nullnummer im Slalom. Sein ehemaliger Teamkollege spricht ihm danach Mut zu. (Zum Bericht)

- FC Arsenal: China streicht wohl Arsenal-Spiel

Ein Social-Media-Post von Mesut Özil sorgt offenbar für die Verbannung des Arsenal-Spiels aus dem chinesischen Fernsehen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. (Zum Bericht)

- Biathlon: Hinz in Top 15 - Herrmann desaströs

Versöhnlicher Abschluss für Vanessa Hinz beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen mit einem Platz unter den ersten 15. Denise Herrmann erlebt ein erneutes Debakel. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Formschwache Frankfurter auf Schalke gefordert

In der Europa League sind die Frankfurter nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber auch in der Liga läuft es aktuell nicht so richtig rund. Folgerichtig rangiert man derzeit nur auf Rang zwölf. Will man auch nächstes Jahr wieder auf Europa-Tournee gehen, helfen nur noch Siege - auch gegen den FC Schalke 04, der seinerseits eine überraschend starke Saison spielt (Bundesliga, 15. Spieltag: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt seit 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- BBL-Pokal: Telekom Baskets empfangen die EWE Baskets Oldenburg

Im letzten Viertelfinale des BBL-Pokals duellieren sich die Telekom Baskets Bonn und die EWE Baskets Oldenburg um das begehrte Halbfinal-Ticket. (BBL-Pokal, Viertelfinale: Telekom Baskets Bonn - EWE Baskets Oldenburg seit 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- SSNHD: Die 2. Bundesliga

Auch in dieser Saison ist die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst am Sonntagabend, ab 19.30 Uhr im TV auf SPORT1, die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen.

- Darts Live, 3. Tag der WM mit Michael Smith

"Game On" im "Ally Pally": Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 steht mit der Darts-WM in London das Darts-Highlight des Jahres an - und SPORT1 ist wieder mittendrin. Beim einzigartigen Pfeile-Spektakel aus Spitzensport, Show und Party wird im legendären Alexandra Palace in London der neue Darts-Weltmeister gesucht (Darts-WM, 1. und 2. Runde: ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und 20 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de). Am Sonntag greift unter anderem Michael Smith ins Geschehen ein.

Das Video-Schmankerl des Tages

Gegen Werder Bremen erzielte Philippe Coutinho drei Tore für die Bayern und lieferte eine Gala. Ein Grund dafür, ihn für 120 Millionen fest zu verpflichten? SPORT1-Experte Marcel Reif ist im CHECK24 Doppelpass skeptisch.