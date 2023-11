Darts-WM 2024: Der komplette Spielplan - Wer spielt wann gegen wen?

Am 15. Dezember geht es endlich wieder los, die Darts-WM (live bei SPORT1) geht in eine neue Runde! Wer auf wen in Runde 1 & 2 trifft und gegen wen vor allem die fünf deutschen Spieler ran müssen, steht nun fest.

Wie gewohnt tritt der amtierende Weltmeister in der ersten Session an. Die besten 32 Spieler sind bereits für die zweite Runde gesetzt. Weltmeister Michael Smith wird am 15. Dezember daher entweder gegen Kevin Doets oder Stowe Buntz spielen, je nachdem wer von beiden sich ein paar Stunden zuvor in Runde eins durchsetzt.

Darts-WM: Die Termine der Deutschen

Florian Hempel wird als erster Deutscher in das Turnier starten. Am 17. Dezember wird der Kölner, der sich in der aller letzten Möglichkeit im Tour Holder Qualifier für die WM qualifizierte, die Abend-Session gegen Dylan Slevin eröffnen.

Am Abend des 19. Dezembers sind gleich zwei Deutsche im Einsatz. Dragutin Horvat, der das WM-Ticket über die Darts Super League löste, wird gegen den Belgier Mike De Decker antreten. In der folgenden Partie spielt Ricardo Pietreczko gegen die Japanerin Mikuru Suzuki.

Da sich Gabriel Clemens und Martin Schindler in der Order of Merit unter den Top-32-Spieler befinden, sind sie bereits für die zweite Runde gesetzt. Die deutsche Nummer eins Clemens tritt am 21. Dezember in der Abendsession auf den Youngster Gian Van Veen oder Man Lok Leung aus Hongkong. Schindler trifft abends am 22. Dezember auf Jermaine Wattimena oder die „Queen of the Palace“ Fallon Sherrock.

Der Spielplan der Darts-WM 2024

15. Dezember, 20 Uhr

Kevin Doets v Stowe Buntz (Runde 1)

Cameron Menzies v Rusty-Jake Rodriguez (R1)

Simon Whitlock v Paolo Nebrida (R1)

Michael Smith v Doets/Buntz (Runde 2)

16. Dezember, 13.30 Uhr

Lee Evans v Sandro Eric Sosing (R1)

Connor Scutt v Krzysztof Kciuk (R1)

Jules van Dongen v Darren Penhall (R1)

Dave Chisnall v Menzies/Rodriguez (R2)

16. Dezember, 20 Uhr

Jamie Hughes v David Cameron (R1)

Keane Barry v Reynaldo Rivera (R1)

Scott Williams v Haruki Muramatsu (R1)

Gary Anderson v Whitlock/Nebrida (R2)

17. Dezember, 13.30 Uhr

Ricky Evans v Simon Adams (R1)

Jim Williams v Norman Madhoo (R1)

Matt Campbell v Lourence Ilagan (R1)

Joe Cullen v Van Dongen/Penhall (R2)

17. Dezember, 20 Uhr

Dylan Slevin v Florian Hempel (R1)

Niels Zonneveld v Darren Webster (R1)

Jermaine Wattimena v Fallon Sherrock (R1)

Luke Humphries v L Evans/Eric Sosing (R2)

18. Dezember, 20 Uhr

Mario Vandenbogaerde v Thibault Tricole (R1)

Gian van Veen v Man Lok Leung (R1)

Martin Lukeman v Haupai Puha (R1)

Gerwyn Price v Scutt/Kciuk (R2)

19. Dezember, 13:30 Uhr

Ian White v Tomoya Goto (R1)

Ritchie Edhouse v Jeffrey de Graaf (R1)

Keegan Brown v Boris Krcmar (R1)

James Wade v Campbell/Ilagan (R2)

19. Dezember, 20 Uhr

Steve Beaton v Wessel Nijman (R1)

Mike De Decker v Dragutin Horvat (R1)

Ricardo Pietreczko v Mikuru Suzuki (R1)

Michael van Gerwen v Barry/Rivera (R2)

20. Dezember, 13.30 Uhr

Radek Szaganski v Marko Kantele (R1)

Steve Lennon v Owen Bates (R1)

William O‘Connor v Bhav Patel (R1)

Ross Smith v Zonneveld/Webster (R2)

20. Dezember, 20 Uhr

Ryan Joyce v Alex Spellman (R1)

Richard Veenstra v Ben Robb (R1)

Christian Kist v Luke Littler (R1)

Peter Wright v J Williams/Madhoo (R2)

21. Dezember, 13.30 Uhr

Mickey Mansell v Xiaochen Zong (R1)

Luke Woodhouse v Berry van Peer (R1)

Madars Razma v De Decker/Horvat (R2)

Rob Cross v Vandenbogaerde/Tricole (R2)

21. Dezember, 20 Uhr

Andrew Gilding v Kist/Littler (R2)

Danny Noppert v S Williams/Muramatsu (R2)

Gabriel Clemens v Van Veen/Leung (R2)

Damon Heta v Lukeman/Puha (R2)

22. Dezember, 13.30 Uhr

Brendan Dolan v Mansell/Zong (R2)

Jose de Sousa v Edhouse/De Graaf (R2)

Krzysztof Ratajski v Hughes/Cameron (R2)

Dirk van Duijvenbode v Brown/Krcmar (R2)

22. Dezember, 20 Uhr

Dimitri Van den Bergh v Slevin/Hempel (R2)

Martin Schindler v Wattimena/Sherrock (R2)

Raymond van Barneveld v Szaganski/Kantele (R2)

Chris Dobey v O‘Connor/Patel (R2)

23. Dezember, 13.30 Uhr

Kim Huybrechts v Veenstra/Robb (R2)

Callan Rydz v Pietreczko/Suzuki (R2)

Jonny Clayton v Lennon/Bates (R2)

Daryl Gurney v Beaton/Nijman (R2)

23. Dezember, 20 Uhr

Ryan Searle v White/Goto (R2)

Josh Rock v Woodhouse/Van Peer (R2)

Stephen Bunting v Joyce/Spellman (R2)

Nathan Aspinall v R Evans/Adams (R2)

27. Dezember, 13.30 Uhr

3x 3. Runde

27. Dezember, 20 Uhr

3x 3. Runde

28. Dezember, 13.30 Uhr

3x 3. Runde

28. Dezember, 20 Uhr

3x 3. Runde

Gabriel Clemens will bei der Darts-WM wieder angreifen

29. Dezember, 13.30 Uhr

3x 3. Runde

29. Dezember, 20 Uhr

1x 3. Runde, 2x 4. Runde

30. Dezember, 13.30 Uhr

3x 4. Runde

30. Dezember, 20 Uhr

3x 4. Runde

01. Januar, 13.30 Uhr

2x Viertelfinale

01. Januar, 20 Uhr

2x Viertelfinale

02. Januar, 20.30 Uhr

2x Halbfinale

03. Januar, 21 Uhr