Gibt es den Heimsieg beim German Darts Grand Prix? Turnier in München LIVE im TV, Stream & Ticker

Am kommenden Samstag ist es wieder so weit! Zwischen dem 30. März und dem 1. April findet mit dem German Darts Grand Prix im Zenith in München das zweite von insgesamt 13 Turnieren der PDC European Tour statt.

Wunderkind Luke Littler, der vor wenigen Wochen erst die Belgian Darts Open gewann, verpasste die Qualifikation für das Turnier in der bayrischen Landeshauptstadt und wird deshalb nicht dabei sein. Somit wird beim zweiten Turnier der PDC European Tour ein anderer Spieler zum Sieger gekürt.

Schafft ein deutscher Spieler die Überraschung?

Während Ex-Weltmeister Michael Smith das Finale des German Darts Grand Prix 2023 mit 8:5 gegen Nathan Aspinall gewinnen konnte, lief es für die fünf deutschen Teilnehmer nicht optimal.

Florian Hempel verlor bereits sein Erstrundenspiel, ehe Martin Schindler, Gabriel Clemens, Dragutin Horvat und Liam Maendl-Lawrance nur eine Runde später aus dem Turnier ausschieden.

In diesem Jahr gehen mit Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, Gabriel Clemens, Lukas Wenig, Oliver Müller, Michael Unterbuchner, Franz Rötzsch und Matthias Ehlers sogar gleich acht deutsche Teilnehmer an den Start. Können sie in diesem Jahr überzeugen?

Qualifikationskriterien wurden überarbeitet

Dass es in diesem Jahr so viele deutsche Teilnehmer gibt, liegt auch daran, dass die Qualifikationskriterien des Turniers geändert wurden. Zu den Top-16 der Weltrangliste, die für alle Turniere der European Tour qualifiziert sind, kommen außerdem die Top-16 der Pro Tour-Order of Merit, die jedoch erst in der zweiten Runde einsteigen.

Zusätzlich gehen zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers für Inhaber einer Tour-Karte, vier nationale Qualifikanten, ein Nordic Baltic Qualifikant und ein osteuropäischer Qualifikant an den Start.

German Darts Grand Prix LIVE im TV & Livestream