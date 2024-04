Darts: Wie Littlers Vater das Wunderkind trietze

Luke Littler sorgt mit seinen 17 Jahren bereits für sehr großes Aufsehen in der Darts-Welt . Nathan Aspinall, die Nummer vier der Order of Merit, hat nun verraten, wann er das erste Mal gegen Littler spielte und wie der Vater des Wunderkindes seinen Sohn einst triezte.

Aspinall legt sich mit Littlers Vater an

Littler stiehlt der Konkurrenz die Show

Seit seinem Finaleinzug bei der Darts-WM 2024 zieht der 17-Jährige große mediale Aufmerksamkeit auf sich. Laut Aspinall haben es die anderen Akteure so langsam satt, „sein Gesicht in den sozialen Medien zu sehen, aber das ist sein Verdienst“.

Der Engländer verwies darauf, dass Littler in den letzten Monaten nach der WM an seine Leistungen angeknüpft und starke Ergebnisse erzielt habe. So gewann „The Nuke“ sein erstes Pro-Tour-Event, sein erstes European-Tour-Turnier sowie drei Spieltage in der Premier League.