Darts: Zerstört ein einstiges Wunderkind seinen großen Traum?

Einst lag ihm die Dartswelt zu Füßen. Doch so rasch wie der Aufstieg von „Boom Boom“ Leighton Bennett war, so stürmisch scheint sich nun auch sein Absturz zu gestalten. Vom Ausraster auf der Nachwuchstour der PDC zu Beginn des Jahres über einen Vertragsbruch bei seinem Management bis hin zum jüngsten Verdacht der Wettmanipulation – Bennetts Karriere steht auf der Kippe.

Am 19. März 2019, bei einem Showmatch im Tower of London, schnupperte der damals 13-Jährige am Sensationscoup gegen Rekordweltmeister Phil „The Power“ Taylor. Drei Monate später, bei einem Showturnier in Frankfurt, gelang Bennett tatsächlich die Sensation und er besiegte Taylor mit 4:1.