Spiele verschoben? Nächster Eklat um abgestürztes Darts-Juwel!

Das ehemalige Darts -Wunderkind Leighton Bennett ist suspendiert worden! Im Raum steht der Verdacht der Wettmanipulation in mehreren Fällen. Das teilte die Darts Regulation Authority (DRA) in einem offiziellen Statement mit.

Am 8. September seien bei den Regelhütern des Darts vier Partien der MODUS Super Series 2023 als verdächtig gemeldet worden, heißt es in der Mitteilung. Am 6. und 8. September hatte der 18-jährige Engländer Bennett gegen Mindaugas Barauskas, Benjamin Drue-Reus, Ryan Harrington und erneut Barauskas gespielt.