Darts-WM: Youngster schickt Kampfansage an Clemens - "Letztes Spiel habe ich gewonnen"

Bei der anstehenden Darts-WM ( ab dem 15. Dezember live bei SPORT1 ) will Gabriel Clemens im besten Fall an seinen Halbfinal-Coup aus dem Vorjahr anknüpfen.

Die Auslosung ist für die deutsche Nummer eins aber alles andere als einfach . Zwar startet er erst in der zweiten Runde, aber um erneut unter die Top Vier zu kommen, müsste er zahlreiche Top-Spieler wie Luke Humphries oder Dave Chisnall schlagen.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Zudem könnte er schon in seinem ersten Spiel auf einen unangenehmen Gegner treffen. Supertalent Gian van Veen trifft auf Man Lok Leung aus Hongkong, der Niederländer ist der klare Favorit. „Vor allem mit der Erfahrung, die ich dieses Jahr gesammelt habe, sollte die erste Runde machbar sein“, schilderte er im Interview mit De Telegraaf .

Darts-WM: Youngster will Clemens aus dem Turnier werfen

Da Clemens „aber ein schwieriges Jahr“ hatte, rechnet sich der Junioren-Vize-Weltmeister etwas aus. „Hoffentlich wird es bei der diesjährigen Weltmeisterschaft nur ein einziges Match für ihn geben“, schickte er ein Kampfansage an den gebürtigen Saarländer.

Order of Merit: Darts Weltrangliste

So oder so ist die Vorfreude bei van Veen auf sein Debüt im Alexandra Palace groß. „Dort auf der Bühne zu stehen, ist wirklich ein wahr gewordener Traum. Ich war noch nie im Ally Pally, weil ich mir immer vorgenommen habe, erst dann dorthin zu gehen, wenn ich selbst an einem Wettbewerb teilnehme“, sagte „The Giant“.