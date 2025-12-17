Darts-WM: Bestleistung! Schindler souverän weiter

Raphael Weber 17.12.2025 • 23:47 Uhr Dominanter Start von Martin Schindler in die Darts-WM! Mit seinem bisher besten Match bei einer Weltmeisterschaft zeigt er seinem englischen Gegner die Grenzen auf.

Gegen den Engländer Stephen Burton setzte sich „The Wall“ am Ende sicher mit 3:1 in den Sätzen durch. In der 2. Runde wartet der Sieger des Duells Keane Barry gegen Tim Pusey auf Schindler.

Mit einem Drei-Dart-Average von 99,14 spielte „The Wall” sein persönlich bestes Match bei einer Weltmeisterschaft jemals. Den bis heute höchsten Average eines Deutschen bei der WM erreichte Gabriel Clemens bei seinem Sieg im Viertelfinale im Dezember 2023 gegen Gerwyn Price: 99,94.

Darts-WM: Burton kontert - Schindler schlägt stark zurück

Mit deutlich besserem Average sicherte sich der 29-jährige Schindler souverän Satz 1 mit 3:1 in Legs, obwohl Burton angeworfen und das erste Leg sogar gewonnen hatte.

Doch das Spiel kippte: Obwohl Schindler gleich dreimal die 180 warf, ging Satz 2 an „Burtie“, der alle drei Legs gewann und sich danach vom Publikum feiern ließ.

Schindler antwortete aber stark, holte sich mit 3:0 in Legs die 2:1-Satzführung zurück. Doch damit nicht genug: Auch den vierten Satz fuhr der Deutsche mit 3:0 nach Hause.

Kurios: „Burtie“ hatte mit glatten 40 Prozent sogar die knapp bessere Checkout-Quote als Schindler (39,1), kam durch das starke Scoring des Deutschen aber nur zu zehn Chancen. Schindler traf neun seiner 23 Würfe auf Doppel.

Deutscher WM-Rekord eingestellt

Schindler ist bereits der 5. Deutsche bei dieser Darts-WM, der den Einzug in die 2. Runde klargemacht - damit ist der Rekord eingestellt.