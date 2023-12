Darts-WM 2024 LIVE im TV, Livestream & Ticker! Heute mit Gabriel Clemens

Endlich fliegen die Pfeile wieder! Vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 (alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) sucht die Darts-Welt zum 31-mal ihren König. Die 96 besten Pfeilewerfer der Welt versammeln sich im altehrwürdigen Alexandra Palace in London, wo bereits zum 17. Mal die PDC-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Aus Deutschland haben sich Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko - Spitzname Pikachu - , Dragutin Horvat und Florian Hempel für die Darts-WM qualifiziert, erstmals gehen somit fünf deutsche Teilnehmer an den Start. Horvat schied jedoch bereits in Runde eins gegen Mike De Decker aus. Auch Ex-Weltmeister Peter Wright musste bereits nach Runde 1 die Segel streichen.

Mega-Debüt versetzt England in Aufruhr

Am Donnerstag steigen zwei Turnier-Mitfavoriten in die WM ein. Rob Cross, der sich 2018 bei seiner ersten WM überhaupt direkt die Weltmeisterschaftskrone aufsetzen konnte, trifft bei seinem Auftakt auf den französischen WM-Debütanten Thibault Tricole.

Am Abend steigt dann auch endlich der „German Giant“ Gabriel Clemens in das Turnier ein. Der Saarländer, der im letzten Jahr noch bis ins Halbfinale durchmarschiert war, bekommt es mit Überraschungsspieler Man Lok Leung aus Hongkong zu tun. Der Asiate überzeugte in Runde eins gegen Gian van Veen.