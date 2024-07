Darts World Matchplay: 1. Runde live im TV, Stream & Ticker - Martin Schindler gefordert

Bereits zum 30. Mal wird das World Matchplay in den altehrwürdigen Winter Gardens in der nordwestenglischen Küstenstadt ausgetragen. Am Start sind neben den bestplatzierten Spielern der als Order of Merit bekannten PDC-Weltrangliste die 16 Topspieler der Pro-Tour-Weltrangliste.

Hier können Sie das Darts World Matchplay 2024 LIVE im TV und Stream verfolgen

Darts World Matchplay: Schindler greift ein

Am zweiten Tag des Events greift auch der zweite deutsche Teilnehmer Martin Schindler ins Geschehen ein. Die PDC hat aufgrund des Endspiels der Fußball-Europameisterschaft, das am Abend zwischen England und Spanien steigt, einige Änderungen im Zeitplan vorgenommen . Die Abendsession wurde auf 17.30 Uhr vorverlegt, die Mittagssession startet bereits um 13 Uhr.

Die erste Runde wird im Modus Best of 19 Legs gespielt und geht bis zum Montag. Das Finale am 21. Juli wird im Modus Best of 35 Legs ausgetragen. An dem Sonntag küren auch die Frauen ihre Siegerin, die 10.000 Pfund Preisgeld (knapp 12.000 Euro) erhält.